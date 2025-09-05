Hal Turner – Le 5 septembre 2025

Les États-Unis ont quitté une réunion à Paris du groupe se faisant appeler la «coalition des volontaires» concernant l’Ukraine.

Selon l’Élysée, le représentant spécial américain Steve Witkoff s’est levé et a quitté la salle après seulement vingt minutes de réunion. Apparemment, le sujet était tellement irréaliste et intenable que Witkoff n’avait aucune raison de rester. Witkoff reviendra après que les Européens aient appelé le président Trump.

Hier encore, le président russe Vladimir Poutine a clairement déclaré que la Russie ne permettrait pas à des troupes étrangères d’entrer en Ukraine, que ce soit dans le cadre du conflit actuel ou dans le cadre d’un plan de paix. De plus, Poutine a explicitement déclaré que si les objectifs de la Russie dans le cadre de son opération militaire spéciale « ne peuvent être atteints par la voie diplomatique, ils le seront par la voie militaire ».

Pour une raison quelconque, l’Ukraine et ses partisans européens semblent incapables de comprendre que la Russie obtiendra ce qu’elle exige, ou qu’elle imposera ses exigences par la force.

Les Européens semblent penser que leur aide militaire à l’Ukraine compte. Il est clair que les Russes ne partagent pas cet avis.

