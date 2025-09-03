Trop de cadmium dans les engrais, les sols, les céréales et le corps de Français

Vendredi 06/06/2025 – Plein Champ





Les Médecins libéraux lancent l’alerte sur le risque sanitaire lié au métal lourd cancérigène, présent dans les engrais phosphatés, avant d’entrer dans la chaine alimentaire et d’imprégner dangereusement la population via la consommation de céréales, de pommes de terre et leurs produits dérivés. Ils réclament, entre autres, l’application de la recommandation de l’Anses sur la charge maximale en cadmium des engrais phosphatés.

Un métal considéré comme un des plus grands toxiques comme le documentent plus de 16.000 articles scientifiques. Un métal qui persiste et s’accumule dans l’organisme au fil des années du fait d'une demi-vie comprise entre 20 à 30 ans. Une imprégnation moyenne au cadmium de la population qui a quasiment doublé entre l’Etude nationale nutrition santé (ENNS) de 2006-2007 et l’étude Esteban de 2014-2016 pour s’établir 0,57 µg/g de créatinine quand l’Anses fixe à 0,50 µg/g la valeur toxicologique de référence (VTR). Près d’un Français sur deux (47%) qui dépasse déjà la VTR, dont 18 % des enfants. Plus d’un enfant de moins de 3 ans sur trois (36%) qui dépasse la VTR. Pire, dans Esteban, les enfants de 6-10 ans avec des valeurs supérieures aux 10-18 ans et qui dépassent la valeur moyenne des adultes français de l’étude ENNS.

Ce n’est pas tout. Le cadmium, un métal dont les liens sont multiples avec des pathologies telles des cancers (notamment pancréas et rein dont l’augmentation de l’incidence en France est spectaculaire), des maladies cardiovasculaires, des troubles de fertilité, des maladies rénales, des troubles osseux… « Des études sur le risque cardiovasculaire montre que, à la valeur de 0.50µg/g de créatinine, le surrisque moyen de pathologies cardiovasculaires est multiplié par 2.79. Des études sur le risque de mortalité globale et le risque de mortalité par cancer montrent que, plus vous êtes contaminé, plus votre surrisque augmente ». Telles sont les alertes lancées par la Confédération nationale des Unions Régionales de Professionnels de Santé - Médecins Libéraux (CN-URPS -Médecins Libéraux), dans une lettre ouverte au Premier ministre, avec copie aux ministres en charge de la Santé, de l’Agriculture, de la Transition écologique et des Affaires étrangères.

