Les agriculteurs révèlent enfin la vérité sur le bruit des centres de données, et beaucoup le décrivent comme un véritable cauchemar. Les enfants vivant à proximité de ces installations commencent à souffrir de brûlures d'estomac. Chez les personnes âgées, on observe une augmentation des cas de démence précoce.

Les poules pondent 50 % d'œufs en moins. On constate une perte de poids de 30 % chez les veaux, les vaches, les chèvres, les moutons et les porcs. J'ai discuté avec l'un de ces agriculteurs.

Il vit juste à côté d'un centre de données. Cela fait environ deux ans qu'il n'a pas eu de nouveau veau à cause du bruit. Et il ne s'agit pas seulement du bruit audible, mais aussi de ces sons de basse fréquence imperceptibles pour l'oreille humaine.

Ce bourdonnement constant, ces vibrations, ces fréquences ultra-basses... Résultat : il est contraint de tout vendre. Il ne peut plus élever de nouveaux veaux.

Cela nuit également aux poules et aux chevaux. Je m'entretiens avec Clayton Tucker, candidat au poste de commissaire à l'agriculture. Que peuvent faire les gens ? Les entreprises du secteur de l'IA veulent nous faire croire que nous sommes vaincus.

Elles veulent nous persuader que la situation est inévitable et nous pousser à abandonner ; c'est une forme de guerre psychologique. C'est leur tactique principale : nous mener une guerre psychologique pour nous faire croire que tout est joué d'avance. Nous ne devons pas céder.

Nous devons nous organiser. Si le Congrès ou les autorités de l'État ne nous viennent pas en aide pour l'instant, tant pis. Nous pouvons nous prendre en main.

Nous sommes maîtres de nos propres terres. Tant que nous restons unis, nous sommes plus nombreux qu'eux. Et voici un point important.

Certains experts s'inquiètent davantage du bruit que nous ne pouvons même pas entendre. C'est peut-être précisément la raison pour laquelle vous vous sentez mal ou épuisé ces derniers temps. Les centres de données et les parcs technologiques, tout comme les systèmes de stockage d'énergie par batterie, génèrent des bruits de basse fréquence en raison du fonctionnement continu de leurs imposants systèmes mécaniques de refroidissement et d'alimentation électrique.

Le bruit de basse fréquence (ou infrason) correspond à toute fréquence située en dessous du seuil de l'audition humaine normale, généralement inférieure à 20 hertz. Le bruit de basse fréquence (LFN) est extrêmement difficile à bloquer ; il traverse les objets solides — notamment les portes, les murs, les planchers et les fenêtres — ainsi que le sol, provoquant des effets néfastes graves sur la végétation, les animaux et l'organisme humain.

Bien qu'il puisse être imperceptible à l'oreille humaine, ce type de bruit est extrêmement dangereux : il peut causer des lésions auditives irréversibles et des troubles vestibulaires, tout en provoquant une hausse du cortisol (l'hormone du stress) à l'origine de fatigue chronique, de maux de tête, de troubles persistants du sommeil et d'effets cardiovasculaires néfastes — tels que la maladie vibroacoustique, caractérisée par un épaississement des structures cardiovasculaires —, ainsi que de problèmes respiratoires et d'une grave détresse physique et psychologique.