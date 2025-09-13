Réponse de l’Ambassade de Russie à Paris à une question de médias concernant la convocation de l’Ambassadeur au Quai d’Orsay (12 septembre 2025)

Effectivement, le 12 septembre 2025, S.E.M. Alexey Meshkov, Ambassadeur de Russie en France, a été convoqué au Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères en lien avec l’incident survenu le 10 septembre impliquant des drones au-dessus du territoire polonais.

L’Ambassadeur a fermement rejeté les accusations infondées portées contre la Russie quant à une prétendue violation délibérée de l’espace aérien polonais. Il a insisté sur le fait que la partie polonaise n’avait présenté aucun élément prouvant que ces drones appartiendraient aux forces armées russes.

Alexey Meshkov a souligné que le Ministère russe de la Défense avait immédiatement informé son homologue polonais de sa disponibilité pour engager des consultations conjointes afin d’éclaircir toutes les circonstances de l’incident. Varsovie n’a toutefois donné aucune suite à cette proposition.

Dans ce contexte, la décision des autorités françaises d’envoyer des avions de combat en Pologne suscite une préoccupation particulière. Une telle démarche ne saurait contribuer ni au règlement pacifique du conflit en Ukraine, ni à l’apaisement des tensions dans la région.

https://x.com/AmbRusFrance/status/1966627387593892240