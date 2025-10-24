Dermatose bovine, la Coordination rurale évacuée des services de l'Etat à Toulouse

France-Soir avec AFP Publié le 24 octobre 2025 - 12:31

Une cinquantaine d'agriculteurs de la Coordination rurale (CR) ont été évacués dans le calme, jeudi, des locaux de l'État à Toulouse qu'ils refusaient de quitter avant d'avoir joint la ministre de l'Agriculture à propos de la dermatose nodulaire contagieuse.

Ces représentants de la CR dans le sud-ouest ont été évacués par des CRS peu avant 18H00, selon un photographe et un JRI de l'AFP, après avoir échangé pendant environ deux heures au siège de la Direction départementale de la protection des populations de Haute-Garonne (DDPP) avec le directeur de ce service notamment chargé de la surveillance sanitaire des élevages, ainsi que celui de la Direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt (DRAAF).

Les deux directeurs avaient pu quitter vers 17h30 le bâtiment, autour duquel étaient postés plusieurs dizaines de CRS, mais les syndicalistes entendaient rester sur place.

Le préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne, Pierre-André Durand, a dans un communiqué "condamné fermement le mode d'action employé, d'autant plus qu'un dialogue avait déjà eu lieu avec la Coordination rurale de la Haute-Garonne, reçue en préfecture la semaine dernière".

"On exige l'arrêt de l'abattage des cheptels en lien avec la dermatose nodulaire car cette maladie tue moins de 5 % des animaux infectés. Pour nous ça n'a pas de sens", a expliqué avant l'évacuation par téléphone à l'AFP Pierre-Guillaume Mercadal, le porte-parole de la Coordination rurale du Tarn-et-Garonne (CR82), assurant ne vouloir que "trois minutes" de temps de la ministre Annie Genevard par téléphone.

Sollicité par l'AFP, le ministère n'a pas souhaité faire de commentaire.

