L’Inde expérimente l’ensemencement des nuages à Delhi pour lutter contre la pollution

France-Soir avec AFP Publié le 24 octobre 2025 - 17:16

Du "fantasme", à de plus en plus de réalité...

L'Inde a provoqué, pour la première fois jeudi, une pluie artificielle au-dessus de New Delhi, en ensemençant des nuages avec un avion pour dissiper le brouillard de pollution toxique qui enveloppe la capitale depuis quelques jours.

Les autorités de la mégapole, en collaboration avec l'Institut indien de technologie de Kanpur, ont procédé à un premier essai jeudi après-midi avec un avion monomoteur Cessna au-dessus de Burari, une ville située au nord du territoire de l'Union de Delhi.

"Un vol d'essai d'ensemencement a été effectué... au cours duquel des fusées d'ensemencement des nuages ont été tirées", a déclaré Manjinder Singh Sirsa, le ministre de l'Environnement de Delhi, dans un communiqué publié jeudi soir.

"Ce vol (avait pour objectif) de vérifier les capacités d'ensemencement des nuages, la préparation et l'autonomie de l'appareil, d'évaluer les capacités des équipements et des fusées (utilisées) pour l'ensemencent, ainsi que la coordination entre toutes les agences", a-t-il détaillé.

"Si les conditions restent favorables, Delhi connaîtra sa première pluie artificielle le 29 octobre", a annoncé Rekha Gupta, la ministre en chef.

