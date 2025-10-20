Madagascar : pillage des ressources

Un étranger organise la pénurie à Madagascar ! Une compagnie transforme l’immense réserve d’eau de l’île en électricité Et où part toute cette électricité ? Et bien dans la plus grande mine de Nickel et de Cobalt du monde. Et à qui appartient cette mine : à un conglomérat de multinationales japonaises et sud-coréennes. Résultat : le conglomérat capte 30% des recettes d’exportations du pays. Et oui, grâce à la communauté internationale, les multinationales vendent à un prix d’or ce que les malgaches produisent. Et pendant ce temps, le peuple ne peut même pas se remplir un verre d’eau ou allumer une ampoule. Et c’est la JIRAMA, la compagnie des eaux et l’électricité qui organise cette pénurie. Et savez-vous qui dirige cette compagnie ? Ce n’est pas un malgache, c’est RON WEISS, l’homme qui a aussi été à la tête des groupes énergétiques au Rwanda.