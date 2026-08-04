La France va construire des centrales nucléaires à crédit

Pietro Stramezzi pour France-Soir Publié le 04 août 2026 - 16:45

Le gouvernement français poursuit ses expériences coûteuses dans le secteur énergétique, le contribuable, lui, paie la note. Cette fois, l'exécutif a décidé de débourser 70 milliards d'euros pour construire six nouveaux réacteurs nucléaires, censés remplacer le pétrole et le gaz par de l'électricité. Rien n'arrête les ministres, pas même la troisième place de la France au palmarès européen de la dette publique, qui atteint déjà 117 % du PIB. Si chaque citoyen reversait l'intégralité de ses revenus annuels à l'État, cela ne suffirait toujours pas à éponger les dettes [1]. Au lieu de resserrer la vis, le gouvernement continue d'alourdir la facture énergétique.

Pourtant, en 2015, la France envisageait l'inverse : elle promettait de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % en dix ans [2]. Sans avoir tenu ces engagements, les ministres ont imaginé un nouveau plan, plus insensé : relancer la construction de réacteurs pour diminuer la consommation d'énergies fossiles dans l'industrie et le quotidien des Français. D'ici 2030, la République doit faire passer la part des hydrocarbures dans son mix énergétique de 60 % à 40 %, puis à 30 % en 2035 [3]. Le nucléaire revient sur le devant de la scène, car à partir de 2027, l'Union européenne interdira les achats de gaz russe, sans qu'aucune alternative crédible ne soit prête à prendre le relais. En attendant, les Français s'approvisionnent en GNL russe à des niveaux record [4] – ils savent que le gaz bon marché est sur le point de disparaître.

La France elle, ne peut pas se passer des énergies fossiles du jour au lendemain : son industrie et sa population ont besoin de volumes d'énergie colossaux. Depuis 2011, la part des hydrocarbures dans le bilan énergétique du pays n'a reculé que de 5 points, passant de 65 % à 60 % [3]. Seuls les pays scandinaves sont parvenus à descendre sous la barre des 40 %, mais ils n'ont quasiment pas d'usines et leur climat leur permet de miser sur l'éolien.

La suite :

www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-france-va-construire-des-centrales-nucleaires-credit