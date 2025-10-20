Blanchiment de l’exploration gazière à Gaza après le génocide
Dan Steinbock – Le 17 octobre 2025 – mondialisation.ca
En décembre 2022, le ministère israélien de l’Énergie a lancé le quatrième cycle d’appels d’offres offshore proposant de nouvelles licences d’exploration.
Un an plus tard, il a accordé des concessions à plusieurs entreprises israéliennes et internationales : Eni (Italie), Dana Petroleum (Royaume-Uni, filiale d’une entreprise sud-coréenne) et Ratio Petroleum (Israël).
Or, ces appels d’offres ont violé le droit international.
Quelques mois plus tard, en juin 2023, après des années de négociations au point mort, Israël a approuvé l’exploitation du champ de Gaza Marine, dont la direction des activités d’extraction a été confiée à la société publique égyptienne EGAS (Egyptian Natural Gas Holding Company), en coopération avec l’Autorité palestinienne. Néanmoins, Israël a stipulé que le Hamas ne doit surtout pas en tirer de quelconques revenus financiers.
La suite :
https://www.mondialisation.ca/blanchiment-de-lexploration-gaziere-a-gaza-apres-le-genocide/5702412