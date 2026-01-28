Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio Tous les blogs Environnement & Bio
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Ciel Voilé

Comment les escrologistes manipulent les observations réelles pour faire croire à un réchauffement catastrophique

28 Janvier 2026, 19:24pm

Comment les escrologistes manipulent les observations réelles pour faire croire à un réchauffement catastrophique

 

Patrice Gibertie – Le 28 janvier 2026


 

ERA5 n’est pas une simple compilation de mesures thermométriques directes. C’est une réanalyse produite par l’ECMWF (Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme), qui combine :

  • Des observations réelles (stations météo, satellites, radiosondages, etc.),

  • Un modèle numérique d’assimilation de données (4D-Var),

  • Des lois physiques pour combler les lacunes spatiales et temporelles.

Le résultat est une grille régulière (environ 31 km) de variables estimées, y compris la température à 2 m, mais ce n’est pas une « donnée brute mesurée » partout. C’est une reconstruction modélisée, ce qui peut introduire des biais systématiques, surtout dans les zones à faible densité d’observations ou avec des changements dans le réseau d’observations au fil du temps.Concernant votre test spécifique (comparaison grille ERA5 vs USCRN aux États-Unis) :

  • USCRN (United States Climate Reference Network) est un réseau de stations très bien maintenu, implanté dans des sites ruraux/vierges depuis ~2001-2005, avec une instrumentation de haute qualité et minimisant les biais d’urbanisation ou de relocalisation. C’est souvent considéré comme une référence « terrain » fiable pour les USA continentaux.

  • Plusieurs études montrent que les réanalyses comme ERA5 présentent des biais de température en surface, variables selon les régions, les saisons et les périodes :

La suite :
 

https://pgibertie.com/2026/01/28/comment-les-escrologistes-manipulent-les-observations-reelles-pour-faire-croire-a-un-rechauffement-catastrophique/


 

Vous aimerez aussi :
Ensemencement des nuages, pluie artificielle : la guerre des nuages !
Ensemencement des nuages, pluie artificielle : la guerre des nuages !
Sanction judiciaire pour Michaël Mann, le climatologue déchu
Sanction judiciaire pour Michaël Mann, le climatologue déchu
James O'Keefe à Davos
James O'Keefe à Davos
L'ONU Censure Toute Critique de son Programme Climatique après qu'un Lanceur d'Alerte en ait dénoncé la Fraude
L'ONU Censure Toute Critique de son Programme Climatique après qu'un Lanceur d'Alerte en ait dénoncé la Fraude
Commenter cet article

Propulsé par HelloAsso

Suivez-moi

Catégories

Archives

Liens

Propulsé par HelloAsso