Comment les escrologistes manipulent les observations réelles pour faire croire à un réchauffement catastrophique

Patrice Gibertie – Le 28 janvier 2026





ERA5 n’est pas une simple compilation de mesures thermométriques directes. C’est une réanalyse produite par l’ECMWF (Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme), qui combine :

Des observations réelles (stations météo, satellites, radiosondages, etc.),

Un modèle numérique d’assimilation de données (4D-Var),

Des lois physiques pour combler les lacunes spatiales et temporelles.

Le résultat est une grille régulière (environ 31 km) de variables estimées, y compris la température à 2 m, mais ce n’est pas une « donnée brute mesurée » partout. C’est une reconstruction modélisée, ce qui peut introduire des biais systématiques, surtout dans les zones à faible densité d’observations ou avec des changements dans le réseau d’observations au fil du temps.Concernant votre test spécifique (comparaison grille ERA5 vs USCRN aux États-Unis) :

USCRN (United States Climate Reference Network) est un réseau de stations très bien maintenu, implanté dans des sites ruraux/vierges depuis ~2001-2005, avec une instrumentation de haute qualité et minimisant les biais d’urbanisation ou de relocalisation. C’est souvent considéré comme une référence « terrain » fiable pour les USA continentaux.

Plusieurs études montrent que les réanalyses comme ERA5 présentent des biais de température en surface, variables selon les régions, les saisons et les périodes :

La suite :



