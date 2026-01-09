Contre la téléprocuration

https://x.com/ArnaudAvocat/status/2009649666502131717





Je viens de saisir le Gouvernement #Lecornu contre le décret instaurant la “télé-procuration” de vote, au nom de 801 premiers citoyens et une association.





Les administrations et services publics français, dont le Ministère de l’intérieur (qui gère les élections), n’ont jamais été autant piratés qu’actuellement. Et l’on nous explique à longueur de temps que le risque d’ingérence en matière électorale, par la voie numérique, est au plus haut.





P ermettre la génération de millions de procurations via un petit code PIN à 6 chiffres tapé dans une appli mobile, sur un smartphone contrôlé par des sociétés américaines, est injustifiable.





En outre, avec la “télé-procuration” :

- la mention de l’autorité assermentée (prénom, nom et qualité) qui vérifiait la procuration est remplacée par... la mention générique “France identité” ! Cela supprime les contrôles que l’on pouvait effectuer.

- le lieu d’établissement de la procuration est remplacé par... un lieu simplement “déclaré” lors de la “télé-procuration”. Cela permet de contourner la limite d’une procuration établie en France par personne.





Nous ne voulons PAS que des gens puissent voter à la place d’autres gens sans aucune action dans le monde réel.

Nous avons demandé au Premier Ministre :

- soit de revenir sur la “télé-procuration” (en la supprimant purement et simplement) ;

- soit de l’assortir d’un système de décompte séparé des votes par procuration (ce qui mettrait à nu les fraudes d’ampleur exploitant les failles de cette “télé-procuration”).





Si le Premier Ministre ne répond pas ou pas utilement, nous envisagerons d’en saisir la Justice. #auNomDuVote #sincéritéDuScrutin



