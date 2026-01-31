Dane Wigington : manipulations de la météo, Iran, Etats-Unis

Eh bien, à l'heure actuelle, environ un million d'Américains sont toujours privés d'électricité, aussi incroyable que cela puisse paraître après cette terrible tempête hivernale qui a apporté d'importantes quantités de neige et de verglas à une grande partie des États-Unis. Le gouvernement ou des ONG étaient-ils impliqués dans une opération massive d'ensemencement des nuages ​​ou de géo-ingénierie chimique avant la tempête de ce week-end ? Eh bien, il suffit de consulter les témoignages de personnes présentes dans tout le pays. Il est facile de constater que tous rapportent la même chose.





Le matin, le ciel était dégagé, avec quelques traînées, puis d'autres ont commencé à apparaître. Vers 10 h, elles se sont multipliées dans tout le ciel. Puis, vers 13 h, encore plus.





Regardez ça. De plus en plus de traînées apparaissent dans le ciel. Et puis, à 15 h, encore plus de ces lignes.





Et puis, bien sûr, nous avons vu ce qui s'est passé. Une tempête massive et dévastatrice. Nous ignorons encore les conséquences et l'ampleur des dégâts.





Nous constatons des coupures de courant. Quel sera le bilan total des victimes ? Quelle est l'opération en cours ? Dane Wigington, responsable du site geoengineeringwatch.org, étudie cette tempête et tous les éléments qui ont contribué à son déclenchement depuis plusieurs jours. C'est un plaisir de retrouver Dane, un de nos invités préférés. Bienvenue à nouveau !





Ravi de vous revoir. Merci, Clayton. Merci, Natalie.





Pour commencer, pour répondre à la question : cette tempête est-elle d'origine artificielle ? Oui, absolument. À 100 %. J'y reviendrai.





Mais si je peux me permettre de revenir sur la conversation très importante que vous venez d'avoir avec le colonel Davis et Natalie, je partage entièrement votre analyse et votre indignation face à cette situation. Quant à l'Iran, quelles que soient nos opinions sur sa culture ou son gouvernement, il n'a pas envahi de pays depuis 250 ans. Encore une fois, l'ampleur de la tromperie est sidérante.





Et permettez-moi de faire le lien avec la géo-ingénierie climatique. Nous savons que l'Iran est victime de cette guerre climatique depuis au moins quarante ans. Ils ont complètement coupé les précipitations en Iran, à tel point que la capitale, qui compte 10 millions d'habitants, envisage désormais d'évacuer ces 10 millions de personnes. Où ? Parce qu'ils n'ont littéralement plus d'eau, à cause des opérations de l'OTAN – et l'Iran est nommément accusé par l'OTAN et Israël de les priver de précipitations depuis 40 ans.





C'est de la guerre climatique. Je me demande pourquoi ils ne nous aiment pas là-bas. Et encore une fois, à l'ONU, des déclarations filmées et officielles ont été faites, le président de ce pays affirmant catégoriquement que l'OTAN coupait leurs précipitations.





Comment cela ne constitue-t-il pas un acte de guerre continu depuis 40 ans ? Je ne le savais pas. C'est vrai. D'ailleurs, pouvez-vous nous en dire plus, Dean ? Bien sûr.





À l'ONU, Ahmadinejad, président iranien, a déclaré avec force, il y a plus de dix ans, que l'OTAN et Israël privaient l'Iran de ses précipitations. Remontons le temps jusqu'en 1962, soit 64 ans plus tôt, sous la présidence de Lyndon Johnson. Ces 30 premières secondes constituent le début de chaque mise à jour hebdomadaire de GeoengineeringWatch.org, notre site d'actualités.





Les 30 premières secondes sont un extrait d'archives. On y voit Lyndon Johnson affirmer, officiellement, que nous avions alors le pouvoir de contrôler la couverture nuageuse mondiale. Et celui qui contrôle le climat contrôle le monde.





Pourquoi ? Parce que celui qui contrôle le climat peut contrôler les précipitations dans n'importe quel pays, n'importe où. Il peut influencer la toxicité de ces pluies, leur quantité. Ainsi, il peut déstabiliser l'approvisionnement alimentaire.





Ainsi, il peut déstabiliser les populations. Depuis quarante ans, la communauté météorologique iranienne affirme que l'OTAN prive l'Iran de ses précipitations. Ce ne sont pas des suppositions.





Ils disposent d'installations de surveillance météorologique incroyablement sophistiquées, tout comme nous. Il n'y a pas de place pour la spéculation. Ils suppriment les précipitations.





Comment cela se passe-t-il, Dean ? Oui, c'est une bonne question. Comment cela fonctionne-t-il ? Avant d'aborder la situation aux États-Unis et la tempête, je voudrais poursuivre cette réflexion. Mais comment procédons-nous pour supprimer les précipitations ? Je sais ce que Lyndon Johnson a dit, bien sûr, au Vietnam, et comment nous avons utilisé l'ensemencement des nuages ​​pour inonder les troupes.





Mais comment les supprimons-nous ? L'intervention climatique, aussi appelée guerre climatique, est bien plus efficace pour éliminer et disperser les précipitations que pour les augmenter. Nous faisons la même chose. Ils ont fait la même chose sur la côte ouest américaine.





Il y a plus de dix ans, mes présentations portaient sur la sécheresse catastrophique orchestrée pour cibler la Californie. On peut spéculer sur les agendas et les objectifs, et ils sont nombreux, tous néfastes. Ils font la même chose ici.





Mais les mécanismes par lesquels ils peuvent complètement supprimer les précipitations en manipulant les zones de pression atmosphérique, les dômes de haute pression, sont précisément ce que créent les installations de réchauffement de l'ionosphère comme HAARP. HAARP est un…

Océan de destruction massive. C'est l'un des quelque 100 réchauffeurs d'ionosphère répartis dans le monde.





Ces installations, et il ne s'agit pas de spéculation, mais d'un fait scientifique confirmé, peuvent, dans le cas du HAARP, transmettre 3,6 millions de watts à l'ionosphère, une ionosphère électriquement chargée.





Cette transmission de fréquence provoque une réaction en chaîne électrique, surchauffant cette partie de l'atmosphère et la dilatant. La pression descendante forme un dôme de haute pression impénétrable.





L'humidité ne peut y pénétrer. Elle tourbillonne autour de ce dôme dans l'hémisphère nord, créant une rotation dans le sens horaire.





Pour résumer, voici ce qui se passe actuellement : le dôme de haute pression à l'ouest fait tourbillonner toute l'humidité dans le sens horaire au-dessus de l'ouest des États-Unis. La nucléation chimique se produit tout au long du trajet, puis la fait redescendre vers l'est des États-Unis, où elle se combine avec l'afflux d'humidité provenant du golfe du Mexique, dont les températures record sont atteintes.





Depuis quand les tempêtes hivernales proviennent-elles du golfe du Mexique, dont les températures sont exceptionnellement élevées ? Ils combinent ces deux phénomènes. Dans la zone de transition, on observe maintenant des orages de neige. Des tempêtes de verglas se produisent partout car ce matériau à nucléation chimique touche le sol avant de se solidifier.





Ce sont des procédés brevetés, soit dit en passant. Pour revenir à la question de Natalie : comment suppriment-ils les précipitations ? Ce dôme de haute pression, lorsqu'on manipule les zones de pression atmosphérique, permet d'empêcher l'humidité d'atteindre une partie du globe. Deuxième méthode : un surensemencement avec des noyaux de condensation. Ces particules sont trop petites pour permettre aux gouttes de pluie de se combiner et de se former. On obtient alors un ciel uniforme, comme s'il allait pleuvoir, mais rien ne tombe.





Encore une fois, ce sont deux méthodes qui leur permettent de supprimer complètement les précipitations dans une zone, aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Ce sont des procédés brevetés. Ils l'utilisent en Iran depuis des décennies.





Ils font la même chose aux États-Unis. Résultat : des scénarios catastrophes, entre sécheresse et inondations. Et l’arme ultime des manipulateurs, Natalie et Clayton, c’est de pouvoir rejeter la faute sur la nature.

(Publicité : 7’ à 8’20’’)





Et d'ailleurs, quand vous parlez de HAARP, je veux dire que nous avons parlé à des lanceurs d'alerte qui ont travaillé sur ces réseaux. J'ai parlé à plusieurs lanceurs d'alerte qui ont travaillé sur ces réseaux et qui ont confirmé tout ce que vous venez de dire. Et pas seulement l'un d'eux, vous savez, celui dont j'ai parlé, se trouvait en Alaska, dans l'un des centres HAARP d'Alaska, celui qu'on appelle HAARP, H-A-A-R-P, l'acronyme.





C'est celui que le public connaît le mieux. C'est la plus grande installation de ce type au monde. Mais il existe une centaine d'installations similaires, avec des conceptions différentes.





Et nous avons aussi le réseau NEXRAD. C'est un réseau de transmission de fréquences sur le territoire continental des États-Unis qui est utilisé pour manipuler les tempêtes, comme les inondations au Texas en juillet dernier, en les maintenant localisées et en provoquant des précipitations à un endroit précis. C'est ainsi qu'ils ont su, sept jours à l'avance, que l'ouragan Harvey allait suivre sa trajectoire.





Ils savaient, sept jours à l'avance, qu'il allait stagner, tourbillonner et déverser 127 cm de pluie grâce à ces transmissions de fréquence, différentes des réchauffeurs ionosphériques. Ces transmissions ont la capacité, par un effet répulsif sur la masse d'air saturée de particules conductrices, de la maintenir en place en l'entourant. Donc, encore une fois, dès le début…

À tous les niveaux imaginables, ces tempêtes sont manipulées. Et ce qui se passe actuellement aux États-Unis continentaux, et bien que cette guerre chimique contre le changement climatique ait de multiples objectifs, c'est exactement de cela qu'il s'agit.

Ne mangez pas la neige. Je ne plaisante pas. Mais que dit M. Trump à propos de cette situation ? Il a déclaré : « Où est votre réchauffement climatique maintenant ? » On sait donc que leur objectif est de forer, forer encore et toujours, puis brûler, brûler encore et toujours, et de s'emparer des pays producteurs de pétrole comme le Venezuela.





Ils ont besoin de se justifier. Ils ont besoin que les Américains croient que ce n'est pas un problème. Parfait.





Plus on en fait, mieux c'est. Et Trump vient de tweeter, encore une fois : « Où est votre réchauffement climatique maintenant ? » Parce que la moitié est des États-Unis (les 48 États contigus) est refroidie chimiquement, en plus du pillage du charbon arctique. Et Clayton et Natalie, que nous cachent-ils ? Dans des endroits comme l'Alaska, où il est tombé récemment plus de deux mètres de neige à Juneau – une neige chimiquement formée grâce à un flux d'humidité en provenance d'Hawaï – tellement abondante qu'elle a fait couler des bateaux dans le port de Juneau. On peut littéralement voir des photos de ça en ligne.





Oui. Et puis, il a plu en Alaska alors qu'il neigeait sur la côte du Golfe en Floride. Que faut-il pour que les gens comprennent que tout le système est en train de s'effondrer et que la géo-ingénierie est le principal facteur de ce dysfonctionnement ? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres sources de dommages pour la planète.





Nous avons été de très mauvais gestionnaires de la planète. Et j'essaie de faire une nouvelle fois d'essayer la géo-ingénierie afin de rassembler les deux camps. D'un côté, la gauche reconnaît toutes les autres sources de dommages, mais refuse de reconnaître la géo-ingénierie.





C'est très déconcertant. De l'autre côté, on reconnaît la géo-ingénierie, mais on refuse de reconnaître les autres sources de dommages. Il faut construire des ponts, pas les détruire.





Et ce mantra, que nous essayons d'inculquer à la Tour de Garde de la Géo-ingénierie, je l'utilise avec les législateurs avec lesquels je travaille dans tout le pays. Comment peut-on avoir une discussion sérieuse sur le climat, quel que soit l'angle d'approche, sans aborder d'emblée le problème majeur de la géo-ingénierie ? Je veux dire, comme vous le dites à propos de l'OTAN, l'OTAN et ses alliés privent l'Iran d'eau.





Et repensez à l'année dernière, Netanyahu brandissant ces verres d'eau propre comme une provocation envers les Iraniens, leur disant : « Renversez votre gouvernement et vous l'aurez. » Cela ne vous rappelle-t-il pas Hunger Games ? Le président Snow mangeant un steak devant ces gens affamés, victimes de son propre régime. C'est insupportable.





C'est diabolique. Oui. Débarrassez-vous de votre régime et vous aurez cette eau.





On la remettra en marche, tout simplement. Je n'arrive pas à croire que nous assistions à cela. Je n'arrive pas à croire que nous l'ayons vu.





Pour moi, c'est une preuve supplémentaire que l'OTAN et ses alliés sont au courant. Ils l'utilisent, c'est clair.





Merci d'avoir été si perspicace, Natalie. Je l'ai vu quand c'est arrivé. C'est exactement de ça qu'il s'agissait.





C'est précisément le message qu'il voulait faire passer avec cette petite démonstration. Et encore une fois, c'est à ce moment-là que certains brandissent leurs drapeaux, se faisant passer pour des patriotes et soutenant aveuglément les puissances qui n'ont rien à faire. Ils devraient se renseigner sur ce qui se passe dans le monde et comprendre pourquoi tant de gens, dans tant de pays, méprisent autant ce que nous avons fait là-bas.





Qui a des bases militaires à la frontière de tout le monde ? Qui bombarde qui et où ? L'Iran n'a pas envahi de pays depuis environ 250 ans. Qui est l'agresseur dans cette histoire ? Exactement. Quand on observe les conséquences de cette tempête aux États-Unis, on voit – enfin, si vous étiez en ligne, vous auriez vu tellement de gens partager les mêmes images que celles qu'on vient de vous montrer – de ces produits chimiques dans le ciel.





Et au fil des jours, mais juste avant la tempête, leur présence devenait de plus en plus visible. Tous ces avions qui sillonnaient le ciel. Je recevais des signalements à un rythme effréné.





Je suis sûr que vous en avez fait bien plus que quiconque. Oui, je suppose.





Comment expliquer tout cela ? Parce que c'était un phénomène généralisé. C'était présent de la côte Est jusqu'au centre du pays. Qui est assez puissant pour orchestrer une telle chose ? Par le biais d'ONG, le gouvernement américain en collaboration avec ces ONG.





Permettez-moi de vous montrer rapidement cet extrait. Voici le président Trump qui reconnaît ces épandages dans le ciel, en train de parler à RFK Jr., espérant qu'il élucidera la question. Il y a donc quelque chose de louche.





Il y a un problème. On a fait une erreur. Il y a quelque chose que tu vas découvrir.





Peut-être un produit qu'on utilise partout et que personne d'autre ne fait. Oui. Dean, ça remonte à longtemps, et il n'a plus rien dit depuis.





RFK non plus. Lee Zeldin fait tout son possible pour couvrir la situation.









Il intensifie ces opérations et persiste dans le déni avec son site officiel transparent sur les traînées de condensation, se contentant de répéter le démenti officiel de tout cela. Et tout cela est apparu sur les images que vous avez montrées, Clayton, avant même que la tempête ne se déclenche complètement.





La quantité d'aérosols toxiques qui se dispersent au-dessus de la canopée nuageuse, une fois la visibilité réduite à néant, est hallucinante. C'est hors échelle. C'est bien pire que ce qu'on voit avant l'arrivée de la tempête.





Bien pire. Ici, dans la nature sauvage du nord de la Californie, près de la frontière de l'Oregon, en pleine forêt, au sommet d'une montagne, en plein hiver,





il ne gèle pas encore. Il ne gèle pas ici. Dans le cercle polaire arctique, certaines zones sont actuellement bien au-dessus de zéro.





Il fait plus chaud au Groenland que dans certaines régions des États-Unis en ce moment. Et personne n'en parle. Donc, encore une fois, ce que nous avons constaté de la part de cette administration, c'est le déni et la dissimulation les plus agressifs jamais vus.





Encore une fois, il ne s'agit pas de politique. Ce n'est en aucun cas une question de gauche ou de droite. Ce sont ceux qui tirent les ficelles en coulisses, ceux qui impriment l'argent.





Le Département de la Défense est assurément impliqué. Nous savons que les entreprises de défense privées, Raytheon et Lockheed Martin, sont profondément impliquées, car elles réalisent toutes les modélisations météorologiques pour les météorologues du pays. Pourquoi confier ces modélisations à des entreprises de défense privées qui, soit dit en passant, sont soumises à des injonctions de silence fédérales illégales ? Que faudra-t-il ? Ma question est : que faudra-t-il pour réveiller les Américains, pour les amener à dépasser leur déni et à comprendre qu'ils sont, plus que jamais, victimes d'une guerre chimique climatique constante ? Et les substances qui retombent, je le répète, sont toxiques.





Chaque goutte de pluie est toxique. Des études scientifiques le prouvent. Clayton et Natalie, si jamais vous vous trouvez à proximité de cette neige à nucléation chimique, plongez-y les mains et voyez combien de temps vous pouvez les y laisser.





Elle est bien plus froide au toucher que n'importe quelle neige naturelle. Son comportement est très différent. Elle a tendance à se sublimer.





D'ailleurs, nous n'avons pas le ruissellement attendu dans le bassin versant du fleuve Colorado. Le manteau neigeux est donc extrêmement faible, et il atteint des niveaux records. Combien de personnes le savent ? Nous étions au Colorado, et c'est incroyable.





Des gens qui ont vécu ici toute leur vie… C'est le plus faible manteau neigeux qu'ils aient jamais vu au Colorado. Les Américains ne s'en rendent pas compte, car cela fait partie de la stratégie de communication des médias : on ne voit que du froid, de la neige, de la neige, de la neige.





Ils montrent Erie, en Pennsylvanie, et Buffalo, dans l'État de New York, où ils accumulent la neige grâce à une sorte de souffleuse à neige atmosphérique manipulant les zones de pression atmosphérique. Ils peuvent contrôler les flux de vent de surface, les flux de vent zonaux. Ils créent ainsi des vents violents soufflant sur les Grands Lacs, dont la température est exceptionnellement élevée.





Ils amorcent chimiquement la formation de neige et accumulent des montagnes de neige à quelques endroits isolés. Et c'est tout ce qu'ils montrent dans les médias. Ils ne montrent pas la sécheresse qui sévit dans les Rocheuses, au Colorado.





Et cette neige, étant donné qu'elle est formée par nucléation chimique, a tendance à se sublimer, ce qui signifie qu'une grande partie de son humidité passe directement de l'état solide à l'état liquide, comme la glace carbonique, la forme extrême de glace formée par nucléation chimique. Par conséquent, même une petite quantité de neige ne ruisselle quasiment pas. Alors, comment ne pas parler de guerre climatique hivernale totale, ou de guerre climatique tout court, menée contre les populations américaines qui doivent se réveiller et réaliser que ceux qui sont au pouvoir se soucient autant d'elles que de n'importe qui d'autre dans le monde ? En fait, j'irais même jusqu'à dire que la population américaine devient un fardeau de plus en plus lourd pour ceux qui sont au pouvoir.





Et c'est un scénario inquiétant. Pourriez-vous m'en dire plus ? Je vois ça ici.





Les déclarations d'Ahmadinejad en 2012 selon lesquelles leurs nuages ​​sont manipulés. Si vous pouviez me transmettre ce document, et que nous en fassions un autre reportage ? Oui, bien sûr.





Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Cela se produit depuis des décennies contre des pays du monde entier, en secret. C'est le marteau avec lequel le pouvoir en place menace ces gouvernements : s'ils acceptent l'occupation américaine, ils mettront fin à leur règne indéfiniment.





Et ceci est, une fois de plus, l'arme de prédilection du complexe militaro-industriel, et ce depuis des décennies. Les Américains doivent prendre conscience de ce qui se passe dans notre ciel. Un grand merci à vous, Clayton et Natalie, pour votre couverture constante et crédible de ce problème des plus graves.





Je déteste les serpents. Oui, merci, Dane. Juste avant de vous laisser, Miss Old School, dans notre chat, dit : « J'ai vu des choses rouges et bleues bouger sous la pluie et la neige quand j'ai prélevé des échantillons et que je les ai observés au microscope (grossissement 300x). »

Et en avez-vous déjà entendu parler ? Nous avons de nombreux échantillons d'eau de pluie alarmants. Nous ignorons la composition exacte de ce mélange à un instant T. Nous savons cependant qu'il contient des fibres polymères et du graphène, deux éléments utilisés militairement comme vecteurs biologiques pour transporter un pathogène des nuages ​​jusqu'au sol.

Nous en sommes certains. Que font ces substances dans notre pluie ? Et que pourraient-ils nous pulvériser s'ils sentent qu'ils perdent le contrôle ? On pourrait s'attendre à une arme biologique bien pire que la COVID-19. Ils en ont le pouvoir.

Les Américains doivent prendre conscience de cela. Il n'y a aucun moyen d'échapper à ce que nous respirons. Nous devons régler ce problème, sinon nous n'aurons bientôt plus grand-chose à nous soucier.

Dane Wigngton, merci de toujours nous ouvrir les yeux sur ces questions. Nous apprenons quelque chose à chaque fois que nous vous parlons, et cette fois-ci ne fait pas exception. Absolument.

Nous allons également approfondir la situation en Iran dans cet article. Il est temps que les gens se réveillent et exigent des comptes de leurs dirigeants. Comme vous l'avez souligné, Lee Zeldin se contente de dissimuler la vérité et de cautionner cette opération qui se poursuit.

Dane, ravi de te voir. Merci, comme toujours. Merci à vous deux.