LA MAGIE DU LAIT MATERNEL Michel Dogna

|
C'était constant, reproductible, et profondément dérangeant pour le consensus scientifique. Ses collègues évoquèrent des erreurs, du bruit, une coïncidence statistique car depuis des décennies, la biologie avait considéré le lait maternel comme un simple carburant visant à la croissance du bébé. Mais si le lait n'était que des calories, pourquoi sa composition varierait-elle en fonction du sexe du bébé ?
Le lait existe depuis plus de 200 millions d'années, avant même que les dinosaures n'aient foulé la Terre. Ce que nous considérons comme une simple source de nutrition serait-il en réalité l'un des systèmes de communication les plus sophistiqués que la biologie ait jamais imaginée ?
Katie Hinde n'a pas seulement étudié le lait. Elle a révélé que la nutrition est une forme d'intelligence, un système vivant et réactif qui façonne notre identité avant même que nous ne prononcions nos premiers mots. Les données qu’elles a recueillies pointaient vers une idée radicale :