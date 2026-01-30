Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
LA MAGIE DU LAIT MATERNEL Michel Dogna

30 Janvier 2026, 18:51pm

Katie Hinde

Katie Hinde

 

 

Incroyable découverte d’une scientifique

 

 

En 2008, l'anthropologue évolutionniste Katie Hinde travaillant dans un laboratoire de recherche sur les primates en Californie, analysa le lait maternel de macaques rhésus. Elle disposait de centaines d'échantillons et de milliers de données. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'elle constate une tendance persistante :

  • Les mères élevant des mâles produisaient un lait plus riche en graisses et en protéines.

  • Les mères élevant des femelles produisaient un volume plus important avec des équilibres nutritionnels différents.

C'était constant, reproductible, et profondément dérangeant pour le consensus scientifique. Ses collègues évoquèrent des erreurs, du bruit, une coïncidence statistique car depuis des décennies, la biologie avait considéré le lait maternel comme un simple carburant visant à la croissance du bébé. Mais si le lait n'était que des calories, pourquoi sa composition varierait-elle en fonction du sexe du bébé ?

Le lait existe depuis plus de 200 millions d'années, avant même que les dinosaures n'aient foulé la Terre. Ce que nous considérons comme une simple source de nutrition serait-il en réalité l'un des systèmes de communication les plus sophistiqués que la biologie ait jamais imaginée ?

Katie Hinde n'a pas seulement étudié le lait. Elle a révélé que la nutrition est une forme d'intelligence, un système vivant et réactif qui façonne notre identité avant même que nous ne prononcions nos premiers mots. Les données qu’elles a recueillies pointaient vers une idée radicale :

Le lait n'est pas seulement un aliment.
C'est un échange d’informations mère / bébé.
KATIE A POURSUIVI SES RECHERCHES

La docteur Katie Hinde a alors effectué quelque chose d'audacieux. Elle a lancé un blog au titre délibérément provocateur « Mammals Suck Milk » (Les mammifères tètent du lait) afin d’étudier le lait de femmes. Celui-ci a interpelé plus d'un million de lecteurs dès sa première année. Des parents, des médecins, des chercheurs, des gens, posaient des questions que la science n’avait jamais soulevées.

Après plus de 700 prélèvements sur plus de 200 mères, l'histoire s’est complexifiée. Elle a découvert que, pour leur premier enfant, les jeunes mères produisaient un lait moins calorique mais avec des niveaux de cortisol (hormone du stress) significativement plus élevés. Les bébés qui buvaient ce lait grandissaient plus vite. Ils étaient aussi plus alertes, plus prudents et plus anxieux.

La suite :

https://newsletter.micheldogna.fr/w/oKj1BCOIAOp2Bfw7637ANkhA/lcQHGQXU892hZj7632xjhH0yWQ/9763jAoRr6q8YcaQK763J2eL4A

 

 

 

Des ONG alertent sur les cocktails de pesticides dans les pommes en Europe
Scandale des laits infantiles - Nicolas Vidal
Le vent tourne pour les éoliennes, causes de problèmes de santé
Grande-Bretagne : Oxyde de graphène dans le traitement des eaux usées ?
