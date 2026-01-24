La censure sur Twitter





Petit moment « science des données », version dystopie





Hier, je tombe sur une page aussi discrète qu’un mouchard sous la table, la page de résultats algorithmiques de Grok. Une page qui ne te dit pas ce que tu penses. Elle te dit ce que la plateforme pense de toi.

Un score. Un joli score bien planqué, appelé « hidden reputation score ». Traduction libre, es-tu visible, boosté, ou doucement rangé dans un tiroir. Curieux de nature, et légèrement joueur, j’ai testé. Pas un compte, pas deux, des dizaines. Des amis, des gens neutres, des comptes franchement hostiles.

Résultat ? Glacial. Presque élégant dans sa brutalité. Mon score : entre -75 % et -90 %. Autrement dit, visibilité hors abonnés proche du néant. Même les abonnés, parfois, ne voient rien passer. Un silence algorithmique, propre, sans violence apparente.

Et surprise, enfin non, pas vraiment. Tous les comptes qui parlent, même timidement, de la Palestine, se retrouvent enfermés dans une cloche invisible. Une sorte de quarantaine numérique. Tu parles, mais l’écho ne sort pas. Pour situer le décor, quelques exemples au hasard, vraiment au hasard évidemment : des humoristes, des artistes, des voix un peu dissidentes, tous entre -20 % et -70 %. Même pattern, même pente, même destination. La limite du ban, mais avec le sourire.

À l’inverse, magie de l’algorithme. Les comptes parfaitement alignés sur le récit israélien montent, montent, montent. +40 %, +60 %, +75 % pour Bahloul ou Meyer par exemple. La visibilité en open bar. Le débat pluraliste, version vitrine. Et là où ça devient presque fascinant, c’est que dans le même temps, des comptes ouvertement racistes, islamophobes, parfois violemment haineux, ne sont ni pénalisés, ni freinés, ni vraiment inquiétés. Scores neutres, parfois positifs. Certains même boostés.

Comme si la haine passait crème, tant qu’elle va dans le bon sens. Rien d’illégal. Rien d’officiel. Rien d’assumé. Juste un score. Juste une mécanique. Juste une mémoire algorithmique qui décide qui mérite d’être vu.

Je ne conclus rien. Je ne demande rien. Je garde une trace. Parce que parfois, le plus parlant, ce n’est pas ce qu’on te censure, c’est la façon polie dont on te fait disparaître. Pour les plus curieux, le test est public.

Il suffit de cliquer sur le lien du post en commentaire et de demander simplement : « fais-moi le rapport en français pour le compte @… » Rien de compliqué. Pas besoin d’être complotiste, développeur ou parano certifié. Juste un clic, un nom, et un score. N’hésitez pas à partager vos résultats.





