Sanction judiciaire pour Michaël Mann, le climatologue déchu

Le mensonge de Mann devant le jury : 9 millions de dollars

La sanction judiciaire contre Mann confirmée

Melissa Howes Mann contre Steyn – 22 janvier 2026





Dernières nouvelles de la Cour supérieure du district de Columbia dans l'affaire Mann contre Steyn :





INFO : La Cour supérieure de Washington D.C. vient de sanctionner sévèrement le climatologue déchu Michael Mann.





L'année dernière, Mann avait été sanctionné pour avoir « sciemment fourni de fausses informations au jury », une faute « extraordinaire par son ampleur, sa gravité et son intention ».





Aujourd'hui, la cour a doublé la sanction… pic.twitter.com/fQff5YsM7V





— Steve Guest (@SteveGuest) 22 janvier 2026

Voici quelques points saillants de la décision d'aujourd'hui :





La Cour a examiné la demande de réexamen du Dr Mann. Pour les raisons exposées oralement par MM. Simberg et Steyn lors des plaidoiries et présentées dans leurs conclusions, et conformément à l'ordonnance du tribunal du 12 mars 2025, le tribunal rejette la demande.





Il n'en demeure pas moins que, tout au long de cette procédure, le Dr Mann s'est plaint d'avoir subi une perte de financement directement liée aux déclarations diffamatoires de MM. Simberg et Steyn, sans toutefois fournir de précisions quant au montant de ses pertes (notamment des témoignages corroborants), tout en promettant d'éclairer le tribunal lors du procès. Lors du procès, le Dr Mann a choisi, par l'intermédiaire de ses avocats, de présenter au jury un document agrandi, sans aucune explication ni modification, préparé intentionnellement pour le procès, faisant état d'un montant de perte de 9 713 924,00 $, alors que le montant exact, rectifié lors d'une troisième phase d'instruction, était de 112 000 $. Le Dr Mann et ses avocats expliquent qu'il n'y avait aucun inconvénient à présenter le document erroné au jury, car les défendeurs et le tribunal savaient pertinemment que le montant de 9,7 millions de dollars avait été corrigé ultérieurement lors de la phase de communication des pièces. Ils ignorent cependant que les jurés, chargés de déterminer les faits, n'ont jamais eu connaissance de ces corrections lors du témoignage du Dr Mann devant le tribunal. Ceci est d'autant plus troublant que les montants des subventions perdues étaient au cœur de la cause du Dr Mann, et que ce dernier était représenté par des avocats très compétents et expérimentés. Les affirmations des avocats, selon lesquelles ils savaient que les défendeurs « s'occuperaient » des corrections lors du contre-interrogatoire, sont difficiles à croire et n'expliquent en rien pourquoi l'utilisation d'un document erroné était préférable à un document correct. En l'absence de modifications ou de témoignage rectificatif, le demandeur a induit le jury en erreur, laissant entendre qu'il avait subi un préjudice d'au moins 9 713 924,00 $. La Cour a conclu à juste titre que le demandeur et ses avocats ont agi de mauvaise foi et que leurs tactiques procédurales ne peuvent et ne doivent pas être tolérées dans cette juridiction.





Quant au Dr Mann, en particulier, il était en effet responsable de la conduite de son procès et il lui incombait de veiller à ce que les faits soient présentés de manière véridique et transparente, afin que le jury puisse rendre une décision juste et raisonnable. De plus, il était tenu de connaître les faits de son affaire, qu'il avait intentée en 2012. La Cour a observé, lors du témoignage du Dr Mann, qu'il développait souvent ses réponses au-delà des questions posées, lorsque cela l'arrangeait. Il aurait pu le faire en l'espèce, lorsque ses avocats ont examiné tous les aspects du document de démonstration, à l'exception de la correction des montants de pertes erronés qui y figuraient.





Une telle tactique ne justifie pas que des avocats expérimentés et un client avisé aient pris le risque de remettre inutilement en cause la crédibilité du demandeur, alors que les enjeux étaient si importants. La seule explication que la Cour a pu trouver est que chacun savait que si le jury prenait connaissance du chiffre de 9,7 millions de dollars et qu'il n'était pas contesté ou insuffisamment contesté, le jury disposerait enfin d'un élément concret pour déterminer le montant des dommages-intérêts. Bien que le plaignant et ses avocats ne voient aucun inconvénient à cette pratique, la Cour ne peut tolérer de telles manœuvres de mauvaise foi, en particulier dans une affaire ayant fait l'objet d'une procédure acharnée pendant plusieurs années et impliquant des faits complexes. Par conséquent, la décision de la Cour doit être maintenue. Il est du devoir de la Cour de sanctionner et de dissuader les pratiques de mauvaise foi.





La Cour a également ordonné à Mann, le faux lauréat du prix Nobel, de verser 28 000 $ aux défendeurs (Mark et Rand Simberg) à titre de sanction.





Vous pouvez consulter l'intégralité de la décision ici.( Voir dans l’ article original)





La décision initiale détaillant la duplicité de Mann devant le jury est disponible ici.( Voir dans l’article original)





Comme le demande notre ami Steve Milloy :





En effet. S'il est prêt à mentir sur une somme de neuf millions de dollars sous serment, sur quoi ne mentira-t-il pas ? Prochaine étape dans l'affaire Mann contre Steyn ? La Cour d'appel.





MISE À JOUR : Phelim McAleer résume la situation sur Substack comme suit :





En bref, Michael Mann a gagné un procès en diffamation pour accusation de falsification de données, avant d'être reconnu coupable de cette falsification.









AUTRE MISE À JOUR : Sur Hot Air, Beege Welborn suggère de terminer la journée avec un cocktail et « un morceau de musique joyeux ».





RÉPONSE DE MANN (vendredi après-midi) : Bien que Mann ne semble pas avoir publiquement réagi aux conclusions du juge le qualifiant de menteur invétéré, il a trouvé le temps de retweeter de manière obsessionnelle d’anciens tweets censés « valider » sa crosse de hockey, en plus de ses attaques habituelles et odieuses contre nos témoins lors du procès.





