Censure d'internet en Australie, pour protéger les mineurs - Efrat Fenigson

Encore de la censure, cette fois-ci avec Substack. Laissez-moi vous raconter. J'étais en Australie pendant deux semaines et, une fois sur place, j'ai accédé à mon blog. J'ai un blog sur Substack qui compte 5 000 abonnés et 10 000 followers, soit environ 15 000 personnes qui suivent mon contenu sur Substack depuis deux ans. J'y publie régulièrement, deux à trois fois par semaine.





À mon arrivée en Australie, j'ai découvert une nouvelle loi visant à protéger les enfants. Il faut désormais vérifier son âge en ligne. Une dizaine de sites web sont légalement tenus de demander une pièce d'identité pour vérifier l'âge des mineurs.





On ne veut pas simplement nous interdire l'accès. Après tout, l'État est notre tuteur, n'est-ce pas ? L'État est notre tuteur légal. Il doit nous dire si nous avons le droit ou non d'aller sur tel ou tel site web.





Ce n'est plus le rôle des parents. C'est désormais à l'État de nous dicter ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire en ligne. Bref, je suis arrivée en Australie.





J'essaie d'accéder à mon blog. Je veux aller sur le tableau de bord pour publier un nouvel article et là, une fenêtre s'affiche : « Veuillez nous présenter une pièce d'identité. Nous devons vérifier que vous avez plus de 16 ans en raison de la loi sur la sécurité en ligne. » Je regarde le message et je me dis : « Non, je ne vais pas vous montrer mes papiers pour accéder à mon blog. » Je publie alors un tweet à ce sujet et je tague Sapstack, en espérant qu'ils me répondent.





Vu mon expérience passée avec Telegram, bien sûr, ils ne me répondraient pas, mais j'ai quand même essayé. J'ai donc publié un message à ce sujet. Évidemment, ils m'ont ignorée et je me suis dit : « Tant pis, je suis là pour deux semaines.»





J'attendrai de quitter l'Australie pour accéder à mon blog comme d'habitude, car c'est une des raisons pour lesquelles je ne vis pas dans des endroits comme celui-ci. Et oui, bien sûr, j'ai utilisé un VPN. Je les ai tous essayés.





J'ai même utilisé le navigateur Tor. Rien n'y a fait. La demande de vérification d'âge s'affichait sans cesse. Deux semaines ont passé. J'ai quitté l'Australie. Je suis maintenant en Indonésie. Je suis à Bali et j'accède à mon blog. Même problème. Devinez quoi ? Sapstack me demande de vérifier mon âge à cause de la loi australienne sur la sécurité en ligne, alors que je suis à Bali et que je ne vis pas en Australie.





Du coup, à cause d'une loi locale, je suis privée de mon gagne-pain et de mon travail, c'est-à-dire de mon blog, parce que Sapstack a décidé de se prendre pour un saint et d'appliquer cette loi, alors qu'ils n'y sont pas obligés. Ils ne font pas partie des neuf plateformes visées par la loi qui doivent effectuer une vérification d'âge, et pourtant ils le font. J'ai donc publié un tweet très court sur Twitter qui est devenu viral.





Le voici. Ils ne veulent pas vérifier mon âge parce que cela les intéresse. Ils veulent le vérifier pour normaliser le fait que je doive présenter mes papiers pour accéder à Internet.





Vous comprenez ? Nous entrons dans l'ère de l'identité numérique, qui deviendra votre outil d'identification indispensable en ligne. Ils veulent vous contrôler grâce à la politique KYC (Know Your Customer Connaître votre client).





Apparemment, c'est pertinent non seulement pour surfer sur Internet, mais aussi dans votre système financier, lorsque votre banque vous pose toutes ces questions pour accéder à votre argent. Et bien sûr, c'est également le cas pour le Bitcoin, car les pays mettent en place des réglementations KYC pour lutter contre le blanchiment d'argent. Ils doivent savoir qui vous êtes pour s'assurer que vous n'êtes pas un terroriste. Ainsi, au lieu d'être innocents jusqu'à preuve du contraire, nous sommes tous présumés coupables jusqu'à preuve du contraire.





Les rapports de force sont en train de changer. Si nous ne résistons pas, si nous n'y mettons pas un terme et si nous ne faisons pas entendre notre voix, nous allons très vite nous retrouver dans cette réalité qui est déjà une réalité. C'est le cas au Royaume-Uni.





C'est le cas en Australie. De nombreux autres pays mettent en œuvre des lois similaires pour des raisons similaires. Peu importe, le résultat est le même.





Ils veulent contrôler votre accès à Internet : vous devrez présenter des papiers et vous identifier à chaque fois que vous voudrez accéder à un site web ou effectuer une action en ligne. Ainsi, ils pourront contrôler votre comportement. Ils pourront contrôler et imposer les limitations numériques : activer ou désactiver des services, vous déconnecter, vous refuser l'accès ou vous dire : « Vous avez dépassé votre quota. « Vous ne pouvez pas faire ceci.» C'est un monde de contrôle. J'en parle depuis des années.





Je ne vais pas abandonner avec Substack en particulier. Je vais leur envoyer un courriel aujourd'hui et je rendrai leur réponse publique. J'espère qu'ils me répondront et je vais exiger qu'ils suppriment cette fenêtre contextuelle me demandant de vérifier mon âge, car premièrement, j'ai plus de 16 ans.





Deuxièmement, je suis cliente depuis deux ans et ils le savent. Je suis inscrite chez eux. Troisièmement, je ne suis pas en Australie et je ne devrais pas être soumise à cette loi absurde puisque je suis à l'étranger. Continuez à me suivre.





Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette farce, de l'identité numérique, des géants du numérique, des gouvernements et des mondialistes qui contrôlent notre accès à Internet. Écoutez mon podcast ! Au moins trois épisodes sont à venir avec des personnes formidables en Australie. Je les ai interviewées sur toutes ces lois absurdes.