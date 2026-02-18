Canada : Pfizer poursuivi pour 11 millions de pots de vin





Pfizer est accusé, dans le cadre d'une poursuite civile, d'avoir versé 11 millions de dollars à des fonctionnaires potentiellement influents, des paiements qui seraient liés à des violations des lois anticorruption internationales. Qui étaient ces fonctionnaires ? Quel rôle ont-ils joué ? Et pourquoi recevaient-ils cet argent ? Je vais vous présenter ce que nous savons jusqu'à présent et comment vous pouvez nous aider à découvrir la suite. Alors, entrons dans le vif du sujet.





Tout médicament ou vaccin peut entraîner des effets secondaires rares, qui ne seront détectés que lorsque des millions de personnes auront été vaccinées. Au début de la pandémie de COVID-19, alors que l'on demandait aux Canadiens de faire confiance à la science, aux experts et de se retrousser les manches, toutes les décisions que nous prendrons seront fondées sur la science et viseront, en effet, à permettre aux Canadiens de retrouver une vie normale.





Mais quelque chose d'autre se tramait en coulisses. Comme l'a récemment révélé le Dr Byron Bridle, virologue et immunologue canadien, une plainte déposée en 2023 en Californie par un lanceur d'alerte allègue que Pfizer aurait enfreint les lois anti-corruption internationales en versant des sommes considérables à des personnes qualifiées de « fonctionnaires potentiellement influents » (PIGO). Ces allégations font suite aux révélations de Frank Han, ancien directeur de l'analyse de la conformité mondiale chez Pfizer, qui avait tenté d'alerter sur d'éventuelles activités frauduleuses entre Pfizer et la Chine.





Licencié pour cela, il a depuis intenté une action civile. Selon les informations recueillies, si ces PIGO étaient principalement basés en Chine, d'autres existaient, notamment au Canada. L'article de Fierce Pharma indique qu'en 2021, M. Han a découvert que Pfizer avait dépensé plus de dix fois plus d'argent pour des fonctionnaires potentiellement influents en Chine que dans d'autres pays.





Ainsi, entre le deuxième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2021, soit avant la déclaration de pandémie et pendant toute la période de déploiement mondial des vaccins à ARN modifié, Pfizer aurait dépensé 168 millions de dollars pour influencer les autorités chinoises, 12 millions aux États-Unis et 11 millions au Canada. Comme le souligne le Dr Bridle dans son article sur Substack, l'économie canadienne représente environ un douzième de celle des États-Unis et son marché pharmaceutique environ un dix-huitième. Pourtant, le Canada a reçu de Pfizer une somme presque équivalente à celle des Américains. Pourquoi ? Pourquoi une entreprise investirait-elle presque autant d'argent pour influencer les autorités canadiennes que les autorités américaines, alors que, historiquement du moins, les agences de santé publique canadiennes ont tendance à suivre les directives des États-Unis ? Si une influence était déjà exercée aux États-Unis, pourquoi dépenser autant ici ? Pourquoi dépenser autant ? Après tout, 11 millions de dollars, ce n'est pas rien.





Et il ne s'agissait pas de dépenses marketing pour des médicaments génériques. Il s'agissait de paiements prétendument destinés à des personnes considérées comme potentiellement influentes au sein de notre système gouvernemental. Qui étaient-elles et quels postes occupaient-elles ? À quelles décisions ont-elles participé ? Étaient-elles liées aux déclarations de pandémie, à l'approvisionnement en vaccins, aux messages de santé publique et aux obligations sanitaires ? C'est un scandale majeur et les Canadiens méritent de connaître les réponses.





C'est pourquoi j'ai immédiatement déposé une demande d'accès à l'information. Si vous souhaitez suivre cette affaire et soutenir ce journalisme d'enquête, rendez-vous sur rebelinvestigates.com. En vertu des règles canadiennes sur les conflits d'intérêts, les fonctionnaires sont tenus de divulguer certaines relations financières, mais ce n'est pas toujours le cas. À ce jour, il n'existe aucune base de données publique facilement consultable qui explique où sont passés les 11 millions de dollars versés par Pfizer à des groupes d'influence pharmaceutiques canadiens.





Chez Rebel Investigates, nous croyons que les politiques de santé publique doivent être exemptes de ce genre d'intérêts et d'influences pharmaceutiques non divulgués. Les Canadiens ont le droit de savoir si les personnes qui prennent des décisions concernant les confinements, le déploiement des vaccins et les obligations sanitaires avaient des liens financiers avec les entreprises qui profitent de ces politiques. Nous déposons donc des demandes d'accès à l'information et de protection de la vie privée afin de faire toute la lumière sur cette affaire.





Nous demandons la divulgation des informations car les Canadiens méritent de savoir qui a reçu cet argent et à quoi il a servi. Si Pfizer a alloué un budget disproportionné pour cibler des responsables du gouvernement canadien durant la crise sanitaire la plus grave de l'histoire moderne, les Canadiens ont le droit de connaître la vérité. S'il n'y a rien à cacher, il n'y a rien à retenir, et tout cela devrait se faire rapidement.





Restez à l'écoute. Pour Rebel News, je suis Tamara Ugolini. Vous pouvez suivre cette enquête et d'autres, et soutenir ce type de demandes d'accès à l'information sur rebelinvestigates.com.



