Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio Tous les blogs Environnement & Bio
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Ciel Voilé

CSI: Injections antiCovid - l'escroquerie des 15 jours... Tenants et aboutissants, conséquences

14 Février 2026, 17:33pm

CSI: Injections antiCovid - l'escroquerie des 15 jours... Tenants et aboutissants, conséquences
vidéo
Vous aimerez aussi :
DR SABATIER : COMMENT LE COVID ATTAQUE VRAIMENT VOTRE CORPS
DR SABATIER : COMMENT LE COVID ATTAQUE VRAIMENT VOTRE CORPS
RÉVÉLATIONS - Décès par statut vaccinal : pourquoi l'État bloque les données ? | Pierre Chaillot
RÉVÉLATIONS - Décès par statut vaccinal : pourquoi l'État bloque les données ? | Pierre Chaillot
Kevin McKernan et Jessica Rose : Vaccins COVID-19 contaminés par de l'ADN, le débrief explosif !
Kevin McKernan et Jessica Rose : Vaccins COVID-19 contaminés par de l'ADN, le débrief explosif !
Injections d'ARNm : SV40, concentration deux fois supérieure dans la formule pédiatrique.
Injections d'ARNm : SV40, concentration deux fois supérieure dans la formule pédiatrique.
Commenter cet article

Propulsé par HelloAsso

Suivez-moi

Catégories

Archives

Liens

Propulsé par HelloAsso