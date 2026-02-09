Publié le 9 février 2026 par pgibertie

Ghislaine Maxwell, compagne et proche collaboratrice de longue date de Jeffrey Epstein, a bien pris la parole à l’ONU (mais pas devant une assemblée législative officielle comme l’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité). Cela s’est produit deux fois, en 2013 et 2014, dans le cadre de son rôle de fondatrice du TerraMar Project, une organisation (aujourd’hui dissoute) présentée comme dédiée à la conservation des océans et au développement durable.

Epstein finançait largement l’opération via Maxwell (sa compagne et complice). Des documents (tax filings, emails, releases DOJ 2025-2026) montrent que TerraMar servait de façade : peu d’activités concrètes (quasi zéro grants distribués malgré des centaines de milliers injectés par Maxwell), beaucoup de networking élitiste (ONU, Council on Foreign Relations, partenariats luxe comme Yves Delorme pour des draps « inspirés de l’eau »

En juin 2013 : elle a participé à une conférence de presse sur le rôle des océans dans le développement durable.

En février 2014 : elle est intervenue lors d’un événement organisé par l’Alliance pour les océans durables, avec des gouvernements comme l’Italie et Palau.

Ces interventions portaient sur des thèmes environnementaux (protection des océans, objectifs de développement durable), pas directement sur les droits des femmes ou la traite des êtres humains.

.Le contraste est effectivement révoltant : pendant qu’elle se présentait en public comme une philanthrope écolo et mondaine (TED Talk, Huffington Post, CNN, etc.), elle était – selon les accusations retenues au tribunal – impliquée depuis des années dans le recrutement, le grooming et la facilitation d’abus sexuels sur des mineures pour Epstein et son réseau. Elle a été condamnée en 2021 à 20 ans de prison pour trafic sexuel de mineures, entente criminelle et autres chefs, et purge sa peine actuellement.Ce double visage illustre parfaitement comment des individus peuvent exploiter des causes « nobles » (environnement, développement durable) pour se blanchir socialement, tout en commettant des crimes odieux en parallèle. L’affaire Epstein-Maxwell reste un scandale majeur sur l’impunité des puissants, les réseaux d’influence et l’exploitation systématique de vulnérabilités – et oui, le fait qu’elle ait pu s’exprimer à l’ONU (même sur un sujet éloigné) renforce ce sentiment d’hypocrisie institutionnelle et sociétale.C’est un rappel brutal que la surface publique ne dit souvent rien de la réalité cachée.

