Idaho : interdire la géo-ingénierie

Mesdames et Messieurs les députés, je suis Clint Hostetler, représentant du 24e district, qui correspond au campus rural de Twin Falls, dans le comté de Gooding. Je vous soumets aujourd'hui la résolution RS 33167C1 et je m'efforcerai d'être aussi bref que possible, même si je ne le serai pas autant que le représentant VanderWoude. Il me semble important de replacer cette résolution dans son contexte.





Comme vous le savez, il y a beaucoup de confusion et d'amalgames autour de ce sujet. Je souhaite donc vous donner quelques éléments de contexte avant d'aborder les détails de la résolution et, si vous le permettez, d'obtenir une audience. Il s'agit d'une question qui transcende les clivages partisans et qui nous concerne tous, sans distinction de gauche, de droite, de richesse ou de condition sociale. En résumé, cette résolution exhorte le Congrès à interdire les activités de géo-ingénierie non autorisées au-dessus de l'Idaho, et plus particulièrement la géo-ingénierie solaire.





Nous savons tous que la modification du climat et des conditions météorologiques fait l'objet d'une attention publique croissante, à mesure que les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient. Bien que la géo-ingénierie puisse paraître récente, les efforts visant à influencer le climat et la météo sont en cours depuis des décennies. Actuellement, aux États-Unis, les trois quarts des États ont jugé ce sujet suffisamment important pour proposer et adopter des lois s'y attaquant.





Qu'est-ce que la géo-ingénierie ? C'est une technologie de pointe d'atténuation du changement climatique, consistant en la manipulation délibérée et à grande échelle d'un processus environnemental qui affecte le climat terrestre, afin de contrer les effets du réchauffement climatique. Il existe de nombreuses formes de géo-ingénierie, mais la géo-ingénierie solaire, et plus particulièrement la modification du rayonnement solaire (MRS), est au cœur de ce sujet. Qu'est-ce que la MRS ? Il s'agit d'une action délibérée à grande échelle visant à réduire la température moyenne mondiale à la surface de la Terre en augmentant la réflexion du rayonnement solaire, également appelée atténuation du rayonnement solaire.





La forme la plus répandue de gestion du rayonnement solaire (GRS) est l'injection d'aérosols stratosphériques (IAS), qui consiste à injecter de minuscules particules dans la stratosphère, par exemple à l'aide d'avions ou de ballons. Ces particules se dispersent et réfléchissent la lumière du soleil vers l'espace. De tels programmes sont proposés, notamment dans le document de l'administration Biden de 2023 intitulé « Plan de recherche et cadre de gouvernance initial de la recherche sur la modification du rayonnement solaire, mandatés par le Congrès ».





Ce document n'est pas le seul à aborder ce sujet ; on le retrouve également dans de nombreuses autres initiatives de financement, tant universitaires que privées. Ce rapport de la Maison Blanche reconnaît que le gouvernement américain finance et coordonne les activités de recherche sur la GRS et décrit sa collaboration avec d'autres gouvernements et organisations internationales, dont l'Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations Unies. Ces partenariats ne bénéficient d'aucun consentement public ni d'aucun contrôle.





Il convient de souligner rapidement un point important : à la page 15 de ce document, l'une des déclarations les plus inquiétantes concernant ce processus est la suivante, extraite de ce programme de recherche mandaté par le gouvernement fédéral. Il est indiqué que de nombreux effets indésirables de la gestion du rayonnement solaire (GRS) sont mal compris et qu'il pourrait en exister d'autres dont nous n'avons pas connaissance. Parmi les inconnues connues figurent les modifications potentielles des régimes de précipitations, des températures stratosphériques, des quantités d'ozone, de l'élévation du niveau de la mer, des schémas de variabilité climatique, de l'acidification des océans, de leur productivité et de leur mélange, de la végétation terrestre, des récifs coralliens, de la biodiversité, de la production agricole et des écosystèmes.





Les simulations numériques montrent que la chimie de la stratosphère pourrait se modifier et que les circulations atmosphériques pourraient s'intensifier, ce qui pourrait entraîner des impacts saisonniers tels que des sécheresses ou des épisodes de précipitations extrêmes plus fréquents. Par ailleurs, le secteur privé a considérablement augmenté ses investissements dans la géo-ingénierie. Un article de Bloomberg du 10 avril de l'année dernière explique les raisons de cet engouement pour la géo-ingénierie.





L'article met en garde contre le caractère potentiellement dangereux de la géo-ingénierie, dont l'heure est venue. Des scientifiques et des entrepreneurs testent des idées radicales comme la gestion du rayonnement solaire et la fertilisation des océans et trouvent des financements pour les mettre en œuvre. Un autre article de Politico, intitulé « L'étrange et pourtant bien réel plan pour occulter le soleil et inverser le réchauffement climatique », explique qu'une start-up de 25 personnes développe une technologie permettant de bloquer le soleil et de faire baisser le thermostat de la planète.





L'enjeu est considérable et l'entreprise, ainsi que ses détracteurs, estiment que la réglementation doit évoluer. La revue scientifique en ligne PNAS documente même qu'entre 2008 et 2018, Bill Gates a financé 12 % de la recherche mondiale en géo-ingénierie solaire. Je m'arrête là et vous remercie de votre compréhension. Je pourrais continuer, il existe d'innombrables documents, rapports, livres blancs, articles, etc.





Les plans sont décrits et détaillés. Il est important de rappeler que 38 des 50 États américains ont proposé ou adopté des lois à ce sujet. Ce mémorial reconnaît donc ce fait.