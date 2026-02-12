Xavier Azalbert, France-Soir Publié le 10 février 2026 - 21:30

Avant de plonger dans le décryptage du modus operandi de Rudy Reichstadt dans son édito sur l'affaire Epstein, je vous offre un choix cornélien – ou plutôt, un duo complémentaire. D'un côté, la version « professionnelle » : une analyse structurée, rigoureuse et factuelle, qui s'imposerait par sa clarté et son objectivité, idéale pour ceux qui préfèrent le ton académique sans fioritures. De l'autre, la version « illustrée » – entendez par là une déclinaison sarcastique et humoristique, avec des touches d'ironie qui souligneraient l'aspect grotesque et pathétique de l'édito de Reichstadt. Pourquoi deux options ? Parce que, lors de la conception de cette rédaction, l'idée d'une mise en forme sérieuse s'est naturellement imposée pour traiter le sujet avec le recul nécessaire, tandis que la variante caustique s'est révélée irrésistible pour capturer l'absurdité auto-satisfaite de l’édito de Reichstadt– un plaidoyer qui, enfermé dans sa bulle, ne parvient à convaincre que son auteur lui-même, et encore, avec bien des peines.

Et parlons-en, de cette bulle : Conspiracy Watch, le fief de Reichstadt, est financé en partie par des fonds publics (via des subventions ou des partenariats institutionnels qui n’ont pas été mis à jour), ce qui revient à sponsoriser une blague interminable ou un spectacle permanent au Comedy Store. Ce serait franchement risible si ce n'était pas aussi grave, car cela perpétue sous forme d’une officine, une machine à pollution informationnelle qui, au lieu de restaurer la confiance, alimente la polarisation. D'ailleurs, rappelons les résultats accablants du sondage MIS Group pour France-Soir et BonSens.org (5 février 2026) : 65 % des Français jugent les médias TV mainstream (comme TF1, France TV ou BFM) non objectifs, 56 % ne les consultent plus, et 44 % estiment qu'ils mentent systématiquement pour protéger les élites. Avec 46 % croyant à certaines théories « dites du complot » et 51 % ouverts aux récits alternatifs, ce sondage illustre précisément la perte de crédibilité que Reichstadt prétend combattre... tout en l'aggravant par ses méthodes sélectives.

La suite :





https://www.francesoir.fr/opinions-editos/le-modus-operandi-de-rudy-reichstadt-comment-debunker-les-complotistes-en



