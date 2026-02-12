Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Ciel Voilé

Prix de l'électricité - nucléaire et renouvelables

12 Février 2026, 18:06pm

Le coût caché de l’essor des énergies renouvelables

France-Soir Publié le 12 février 2026 - 13:55

Un rapport interne d’EDF, révélé cette semaine, décrit comment l’essor du solaire et de l’éolien oblige le parc nucléaire à fonctionner en mode flexible, ce qui ferait grimper les coûts, accélérerait l’usure des installations et compliquerait l’équilibre du réseau dans les années à venir. Rédigé pour anticiper les évolutions du système énergétique, ce document intervient alors que le régulateur fixe déjà un niveau de coût sensible pour le nucléaire historique et que les investissements à venir atteignent des montants inédits.

EDF explique que la multiplication des baisses de puissance et des redémarrages impose des contraintes inédites sur des équipements conçus pour une production stable. Selon les éléments cités par La Tribune, cette modulation pourrait accélérer le vieillissement de certaines pièces et rallonger les délais de remise en service après arrêt, parfois de plusieurs heures. Une inertie qui complique la gestion des pics de consommation et accroît les tensions sur le réseau électrique.

La suite


 

https://www.francesoir.fr/societe-environnement/le-cout-cache-de-l-essor-des-energies-renouvelables


 

https://x.com/PhilippeMurer/status/2021983191746093524

 

