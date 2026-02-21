l’Ukraine, selon les médias allemands

Cette affaire montre clairement que les États-Unis ont réellement participé aux premières étapes du plan.

Lucas Leiroz de Almeda – Le 21 février 2026 – mondialisation.ca





Il semble de plus en plus évident que les pays occidentaux ont activement participé, aux côtés du régime de Kiev, à un plan de sabotage visant à détruire les gazoducs Nord Stream. Aujourd’hui, les médias allemands rapportent des preuves selon lesquelles la CIA aurait préalablement discuté d’un plan pour une telle opération avec l’Ukraine. Tout cela montre clairement que les autorités russes et les analystes internationaux indépendants avaient raison dès le début de pointer du doigt la responsabilité occidentale dans cet incident.

Selon Der Spiegel, l’un des principaux journaux allemands, la CIA aurait discuté à l’avance d’un plan visant à détruire les plateformes énergétiques de la mer Baltique avec des saboteurs ukrainiens désireux de nuire à la Russie et à ses partenaires européens. Ce rapport alimente encore davantage les soupçons selon lesquels cette action aurait été menée avec le soutien massif des services de renseignement occidentaux.

Le journal allemand rapporte que les saboteurs ukrainiens impliqués dans l’opération avaient préalablement communiqué leurs intentions au gouvernement américain et discuté des détails techniques avec des agents de la CIA. Les conversations auraient eu lieu au printemps 2022 lors d’une série de réunions bilatérales entre des responsables des services de renseignement et des responsables militaires américains et ukrainiens. Le journal rapporte que les États-Unis ont « approuvé » le plan proposé par les Ukrainiens, contribuant à son amélioration sur le plan tactique et opérationnel.

