Quel acharnement à détruire notre atmosphère !
Vous êtes aspergés, moi aussi, et on appelle ça de la modification du climat. Ce n'est pas de la modification du climat, c'est de la manipulation, et la planète entière sert de cobaye, au nom du refroidissement de la Terre. C'est soi-disant pour votre protection.
Des avions pulvérisent des nanoparticules de métaux – aluminium, baryum, strontium – dans notre ciel dans le cadre de programmes mondiaux de géo-ingénierie, et ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas une théorie du complot. Il s'agit de brevets militaires et climatiques documentés, de projets actifs et d'opérations d'aérosols confirmées par satellite, et ce n'est pas de la protection du climat.
Ne vous laissez pas berner. C'est une perturbation catastrophique de la biosphère, et ces métaux qui retombent du ciel se déposent dans vos poumons, votre sol, votre eau, votre nourriture, et ils ne restent pas inactifs. Ils pénètrent dans vos cellules.
Ils traversent la barrière hémato-encéphalique et s'accumulent dans vos mitochondries, où ils perturbent la bioénergétique. Ils endommagent le potentiel membranaire. Ils endommagent l'ADN mitochondrial et provoquent une inflammation au niveau cellulaire.
On ne peut dissocier la santé humaine de la santé planétaire. Nous ne sommes pas des systèmes isolés. Nous sommes intimement liés à un champ électromagnétique et microbien partagé, et modifier l'atmosphère, c'est modifier le sol, les abeilles, les champignons, notre microbiote intestinal, notre cerveau et l'air que nous respirons.
Modifier l'ensoleillement en pulvérisant des produits chimiques toxiques dans l'atmosphère, c'est créer de la pollution.
Quelque chose a changé, et si vous êtes sensible, vous l'avez senti. Le soleil n'est plus le même. Avant, il était doré.
Maintenant, il est blanc, froid, sans chaleur, juste un éclat aveuglant. Ça pique. Ça épuise.
On accusera la couche d'ozone, les émissions, vous. Et si ce n'était pas le soleil qui avait changé ? Et si c'était la lentille entre vous et lui ? Des grilles dans le ciel, de faux nuages, un voile, une lentille artificielle, un filtre que vous n'avez jamais demandé, bloquant les codes et brouillant les signaux. Alors vous oubliez qui vous êtes et pourquoi vous êtes là.
On appellera ça de la protection, on dira que c'est pour votre sécurité, pour bloquer la chaleur. Mais si c'est de la protection, pourquoi ça brûle ? Et si le changement que vous ressentez n'était pas dû au soleil ? Mais à une main qui essaie de le contrôler. Brume d'aluminium, ciels synthétiques, technologie réfléchissante déplacée.
Ils continueront de pointer du doigt le soleil, mais ne vous laissez pas berner. Le soleil n'est pas brisé. C'est le ciel qui l'est.
Mais votre corps le sait. Votre esprit le sait. Le soleil n'a pas bougé.
C'est le voile qui a bougé. Et la lumière derrière lui tente de le percer. Alors si le ciel vous paraît étrange, peut-être l'est-il.