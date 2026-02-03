Quel acharnement à détruire notre atmosphère !

Vous êtes aspergés, moi aussi, et on appelle ça de la modification du climat. Ce n'est pas de la modification du climat, c'est de la manipulation, et la planète entière sert de cobaye, au nom du refroidissement de la Terre. C'est soi-disant pour votre protection.

Des avions pulvérisent des nanoparticules de métaux – aluminium, baryum, strontium – dans notre ciel dans le cadre de programmes mondiaux de géo-ingénierie, et ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas une théorie du complot. Il s'agit de brevets militaires et climatiques documentés, de projets actifs et d'opérations d'aérosols confirmées par satellite, et ce n'est pas de la protection du climat.

Ne vous laissez pas berner. C'est une perturbation catastrophique de la biosphère, et ces métaux qui retombent du ciel se déposent dans vos poumons, votre sol, votre eau, votre nourriture, et ils ne restent pas inactifs. Ils pénètrent dans vos cellules.

Ils traversent la barrière hémato-encéphalique et s'accumulent dans vos mitochondries, où ils perturbent la bioénergétique. Ils endommagent le potentiel membranaire. Ils endommagent l'ADN mitochondrial et provoquent une inflammation au niveau cellulaire.

On ne peut dissocier la santé humaine de la santé planétaire. Nous ne sommes pas des systèmes isolés. Nous sommes intimement liés à un champ électromagnétique et microbien partagé, et modifier l'atmosphère, c'est modifier le sol, les abeilles, les champignons, notre microbiote intestinal, notre cerveau et l'air que nous respirons.