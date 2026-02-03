La grande escroquerie des mondialistes : le vol de la santé humaine et environnementale de la planète Terre

J. Marvin Herndon, Ph.D. Transdyne Corporation Dewees Island, Caroline du Sud, États-Unis Une « escroquerie » est un terme familier désignant une arnaque secrète et bien planifiée, conçue pour tromper et obtenir un gain personnel. Elle consiste généralement à gagner la confiance d'une victime, puis à l'exploiter dans une opération trompeuse fondée sur le mensonge et la tromperie. Le film « L'Arnaque » en est un exemple classique.

Auparavant, les victimes d'escroqueries étaient des particuliers, voire des entreprises. Mais depuis les années 1970, la population mondiale est, et reste, victime de la plus grande et la plus horrible escroquerie jamais perpétrée. Plus précisément, depuis les années 1990, l'air que nous respirons est délibérément empoisonné, principalement par des cendres volantes de charbon, un déchet issu de la combustion industrielle du charbon, jugé trop toxique pour être rejeté par les cheminées. Le but est de perturber les processus naturels de la Terre, et notamment de provoquer le réchauffement climatique. Qui n'a jamais levé les yeux au ciel pour observer ces longues traînées blanches, déposées par les avions à réaction, s'étendant comme celles illustrées sur la figure 1 et souvent appelées « chemtrails » ?

Figure 1. Chemtrails : particules déposées par les avions à réaction pour modifier l'environnement. Dans le sens horaire, en partant du haut à gauche : San Diego, Californie, États-Unis ; Karnak, Égypte ; Genève, Suisse ; Paris, France ; Londres, Angleterre ; Jaipur, Inde. D'après [1].

Interrogez les responsables gouvernementaux et ils répéteront le mensonge officiel : il s'agirait de simples traînées de condensation inoffensives, des cristaux de glace provenant des gaz d'échappement des avions. À mesure que le public découvre la supercherie, l'explication fallacieuse se déplace vers les additifs présents dans le kérosène commercial, ce qui pourrait être partiellement vrai, car il y a lieu de croire que des cendres volantes de charbon toxiques sont désormais ajoutées subrepticement au kérosène [2].

Les traités internationaux adoptés par les Nations Unies prévalent sur les lois nationales des pays signataires, c'est-à-dire les États parties. Le titre de tout traité international doit refléter précisément son objet et son intention. En 1978, les Nations Unies (ONU) ont supervisé l'élaboration de la Convention sur l'interdiction de l'utilisation militaire ou d'autres techniques de modification de l'environnement (ci-après ENMOD), un traité international délibérément vague et trompeur. ENMOD sert de cheval de Troie pour fournir une base juridique douteuse à des activités de géo-ingénierie secrètes menées ultérieurement à l'échelle mondiale. Ces activités, scientifiquement prouvées, visent à faire fondre la banquise arctique afin d'ouvrir des voies de navigation et d'accéder aux ressources pétrolières et minières sous-jacentes [3].

ENMOD emploie un langage délibérément vague pour dissimuler son objectif caché, qui n'était pas d'interdire la guerre environnementale en tant que telle, mais d'obliger les pays signataires, c'est-à-dire les « États parties », à participer à des activités de modification de l'environnement à des « fins pacifiques » et pour « améliorer l'environnement », sans précision ni limitation. La destruction de l'environnement naturel de la Terre ne peut en aucun cas être qualifiée de « pacifique ».

Le 14 février 2016 environ, une substance huileuse et cendrée s'est déposée sur sept résidences et véhicules à Harrison Township, dans le Michigan (États-Unis). Soupçonnant un largage accidentel depuis un aéronef participant à des opérations de géo-ingénierie secrètes, j'ai prélevé des échantillons auprès d'un résident pour analyse et conseillé le Département de la qualité environnementale du Michigan sur les analyses à effectuer. Comme indiqué dans le rapport publié [3], la substance larguée par voie aérienne est composée d'un mélange de particules en amas sombres ressemblant à des végétaux, notamment des feuilles, des graines et des pelures de fruits, mêlées à des cendres volantes de charbon et à du sel.

La figure 2 illustre la répartition des trous quasi circulaires (appelés « trous de cryoconite ») observés dans le monde entier sur les surfaces glaciaires en ablation, et qui correspondent à la répartition de la substance larguée dans le Michigan. De couleur sombre, la cryoconite naturelle – poussière éolienne composée de particules de roche, de suie et de microbes – absorbe la lumière du soleil et fond pour se mélanger à la glace des glaciers. La ressemblance entre la cryoconite et le matériau largué par avion indique clairement que ce matériau artificiel est de la pseudo-cryoconite ou de la proto-cryoconite, dont le but est de faire fondre la banquise et de renforcer le réchauffement climatique.



Figure 2. En haut à gauche : répartition des largages ; en haut à droite : répartition des cavités de cryoconite dans le glacier ; en bas à gauche : pseudo- ou proto-cryoconite largée par avion ; en bas à droite : cryoconite naturelle. Adapté de [3].

Le 6 mai 2019, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré lors d'une réunion du Conseil de l'Arctique en Finlande que la fonte de la banquise arctique offrirait « des opportunités et une abondance » à l'industrie [4].

Comme pour toute escroquerie bien ficelée, il ne doit y avoir aucun détail négligé, rien qui puisse susciter des questions sans réponse. En 1988, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation météorologique mondiale (OMM) ont créé le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations Unies. La mission du GIEC, déterminée politiquement, est de documenter le réchauffement climatique d'origine anthropique, également appelé « changement climatique », en particulier celui causé par le dioxyde de carbone, et de fournir des conseils aux décideurs politiques.

Les dirigeants scientifiques ont donc été informés de la situation. Ainsi, tout réchauffement climatique causé par les particules déposées par les avions à réaction dans la région de formation des nuages ​​pourrait être faussement attribué au dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère.

Lorsque des particules sont déposées dans la région de formation des nuages, elles sont chauffées par les rayonnements solaire et terrestre. Ces particules réchauffent ensuite l'air environnant. Ce réchauffement réduit l'écart de température avec l'air proche de la surface terrestre. Cet écart de température réduit la convection atmosphérique (mouvement vertical de l'air) et l'évacuation de la chaleur de la surface, provoquant un réchauffement régional et global [5-8].

Le fait que, pendant trois décennies, des centaines de scientifiques du climat et de l'atmosphère du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations Unies aient systématiquement omis de mentionner les aérosols chimiques pulvérisés par les avions à réaction, également appelés chemtrails, comme facteur de thermorégulation terrestre constitue une preuve manifeste de dissimulation par omission.

J'insiste sur la tromperie, car l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) des Nations Unies a refusé à deux reprises de publier dans son Bulletin des analyses alertant sur les risques pour la santé publique posés par les traînées chimiques issues des cendres volantes de charbon, analyses que mon collègue Mark Whiteside, docteur en médecine et en santé publique, et moi-même avions soumises [1].

Il y a quelques décennies, un court trajet en voiture, à la campagne, en été, suffisait à recouvrir le pare-brise et le radiateur d'insectes morts. Aujourd'hui, dans des circonstances similaires, une telle mortalité d'insectes est rare. En quelques décennies seulement, la vie naturelle sur Terre a considérablement souffert. La figure 3, issue du WWF et de la Société zoologique de Londres, illustre le déclin mondial des populations entre 1970 et 2016. On imagine aisément l'ampleur du déclin ultérieur.



Figure 3. Déclin mondial de 20 811 populations d'animaux sauvages suivies, appartenant à 4 392 espèces, entre 1970 et 2016. Ce déclin s'est vraisemblablement poursuivi au cours des dix années suivantes.

Mon collègue, Mark Whiteside, et moi-même avons publié plusieurs articles médicaux et scientifiques sur les conséquences néfastes des traînées de cendres volantes de charbon sur la disparition des abeilles et autres insectes [9], des oiseaux [10] et des chauves-souris [11]. Nous avons également étudié les effets néfastes de ces traînées sur les feux de forêt en Californie [12], le déséquilibre du plancton à l'échelle mondiale [13] et la disparition d'arbres, notamment les rares pins de Torrey [14] et les séquoias géants [15].

Nous avons aussi examiné les effets néfastes de ces traînées sur les maladies respiratoires et la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) [16], le cancer du poumon [17], les maladies neurodégénératives [18], les maladies cardiovasculaires [19], ainsi que leur lien avec l'immunopathologie de la COVID-19 (SARS-CoV-2) [20, 21].

La conséquence la plus dévastatrice de ces traînées est sans doute la destruction de la couche d'ozone stratosphérique. Le prix Nobel de physique de 1995 a été décerné à Paul J. Crutzen, Mario Molina et F. Sherwood Roland pour leur découverte des réactions atmosphériques avec les gaz réfrigérants, réactions que l'on pensait responsables de la destruction de l'ozone stratosphérique, qui protège les habitants de la Terre des rayons ultraviolets mortels du soleil. En 1989, le Protocole de Montréal des Nations Unies a entraîné l'interdiction des gaz réfrigérants supposément nocifs. Mais le problème de l'ozone s'est aggravé.

Mark Whiteside et moi avons découvert ce que d'autres n’ont pas trouvé. Les cendres volantes de charbon, projetées dans la stratosphère, détruisent l'ozone [22, 23] (Figure 4).

Figure 4. Graphique illustrant les principales sources de cendres volantes de charbon projetées dans un nuage stratosphérique polaire chargé de particules, et certains des nombreux composants de ces cendres qui détruisent directement l'ozone [22, 23].