Référendum contre la PPE par décret ?

https://x.com/BPartisans/status/2021996916477686047





Dans la capitale européenne où l’on transforme le CO₂ en religion et la désindustrialisation en vertu morale, le Premier ministre belge Bart De Wever a eu l’outrecuidance de rappeler une réalité physique élémentaire : sans énergie abordable, il n’y a pas d’industrie. Et sans industrie, il n’y a pas d’autonomie stratégique. Juste des communiqués de presse et des hashtags.





« Nous risquons de perdre l'ensemble de la pétrochimie et de l'industrie sidérurgique (…) sans ces secteurs, vous ne pouvez rien faire. Pas de matériel de défense, mais littéralement plus rien », a-t-il déclaré. Traduction : sans acier, il n’y a ni chars, ni ponts, ni pipelines. Juste des conférences sur la résilience inclusive.





Ce constat n’est pas une lubie flamande. La Commission européenne elle-même reconnaît que les prix de l’énergie restent un handicap majeur. Dans son rapport European Energy Prices and Costs, elle admet que « les prix de l’électricité pour l’industrie européenne sont systématiquement plus élevés que chez ses principaux concurrents ». Pendant ce temps, aux États-Unis, le gaz industriel coûte jusqu’à trois fois moins cher qu’en Europe, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE).





Mais le plus savoureux est ailleurs. De Wever a osé nommer l’éléphant réglementaire dans la pièce : le système ETS, ce marché du carbone présenté comme un chef-d’œuvre économique. « Le coût du CO₂ a plus que doublé (…) ce n’est pas viable. »





Effectivement. Le prix de la tonne de CO₂ dans le système ETS est passé d’environ 25 € en 2020 à plus de 80–100 € en 2023-2024, selon les données officielles de la Commission européenne. Une multiplication par quatre. Une taxe déguisée, mais avec un nom suffisamment abstrait pour rester fréquentable dans les dîners de Bruxelles.





Résultat : ArcelorMittal ferme des capacités en Europe. BASF réduit ses opérations historiques en Allemagne. Et même la Commission reconnaît dans son rapport EU Competitiveness 2024 que « la compétitivité industrielle européenne est sous pression croissante en raison des coûts énergétiques et réglementaires ».





Pendant ce temps, Ursula von der Leyen promet l’autonomie stratégique. Une autonomie sans acier, sans chimie, sans énergie bon marché. Une autonomie PowerPoint.





Le paradoxe devient presque artistique.





L’Europe explique qu’elle veut produire ses propres armes, mais détruit les industries qui produisent l’acier. Elle veut son indépendance énergétique, mais ferme ses sources pilotables. Elle veut rivaliser avec les États-Unis et la Chine, mais leur achète désormais son énergie, ses batteries et bientôt son industrie.





De Wever n’a rien dit de révolutionnaire. Il a simplement rappelé que la physique, contrairement aux discours politiques, n’est pas négociable.





La vraie fracture européenne est désormais visible : d’un côté, les pays qui vivent encore dans l’économie réelle, où l’acier se fabrique et l’électricité se paie, et de l’autre, ceux qui vivent dans l’économie narrative, où les objectifs remplacent les résultats. Les mois à venir seront fascinants. Non pas parce que l’Europe va changer rapidement. Mais parce que la réalité, elle, ne négocie jamais.