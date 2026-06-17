Barrages hydroélectriques : la France s'apprête à débloquer un dossier énergétique gelé depuis plus d'une décennie

France-Soir Publié le 17 juin 2026 - 18:45





Le Parlement français doit adopter définitivement, ce mercredi, un texte législatif visant à lever les principaux obstacles à l'investissement dans les barrages hydroélectriques du pays. Cette adoption vise à résoudre un contentieux de longue date avec la Commission européenne, un différend qui a paralysé de nombreux projets de modernisation des installations hydroélectriques existantes pendant plus d'une décennie.

Le différend trouve son origine dans les règles européennes relatives à la mise en concurrence des concessions hydroélectriques, comme l'explique Contexte. La France avait jusqu'à présent repoussé le renouvellement de ces concessions, craignant qu'une ouverture du secteur à une plus grande concurrence ne fragilise son modèle de gestion historique. Cette position a eu pour effet de bloquer progressivement plusieurs centaines de millions d'euros d'investissements, empêchant la réalisation de travaux de mise à niveau sur des ouvrages qui en auraient eu besoin.

Le texte qui va être adopté prévoit un nouveau cadre juridique. Celui-ci est conçu pour sécuriser les exploitants actuels des barrages tout en se conformant aux exigences européennes en matière de mise en concurrence. Selon La Tribune, cette clarification du cadre légal devrait permettre de relancer les travaux de rénovation des ouvrages hydroélectriques, d'améliorer leur rendement énergétique global et de favoriser le développement de nouvelles capacités de stockage de l'électricité sur le territoire national.





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