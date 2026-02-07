Tucker Carlson : énergie - AJ Gentile

Êtes-vous convaincu que le gouvernement américain est totalement transparent en matière d'énergie ? Non, non. Je pense qu'il est totalement opaque sur ce sujet. Vraiment ? Expliquez-moi.





Oh oui. Je pense que le gouvernement américain a probablement percé le secret de l'énergie du point zéro, ou presque, c'est-à-dire qu'il extrait de l'énergie du vide. Des inventeurs l'ont fait à maintes reprises.





Et ils produisent de l'énergie à partir de rien, apparemment. Prenons l'exemple de Charles Pogue, qui, dans les années 30, a bricolé son carburateur et est parvenu à parcourir 200 miles avec un gallon (environ 320 km avec 3,78 litres).

Et c'est prouvé. Des ingénieurs, des enquêteurs, des scientifiques. C'est absolument prouvé. Ça a marché. Il allait devenir milliardaire, ou quelque chose comme ça. Il allait révolutionner la société.





Le problème, c'est que dès que la nouvelle de son moteur a été divulguée, les cours du pétrole se sont effondrés. Ils se sont tout simplement écroulés. L'industrie pétrolière a donc fait pression sur le gouvernement américain : « Il faut faire quelque chose ! »





Et en 1951, la loi sur le secret des inventions a été adoptée. Désormais, tout brevet portant sur un appareil plus de 20 % d'efficacité est immédiatement classifié. Il devient un secret d'État.





Quoi ? C'est vital pour la sécurité nationale ! On ne peut ni en parler, ni le fabriquer.





Et on ne peut le vendre qu'à l'armée américaine. C'est tout simplement interdit. Ça a duré un certain temps.





Et puis, il y a eu cet homme, Tom Ogle. On est dans les années 70. Il modifie par hasard le câblage du moteur de sa tondeuse à gazon pour récupérer les gaz d'échappement et les réinjecter dans le carburateur.





Et cette machine fonctionne avec un gallon d'essence pendant 78 heures environ. Il peut ainsi transformer sa voiture. C'est un peu comme une Ford Galaxy de 1976, vous voyez, en un bateau.





Et il obtient 200 miles au gallon avec ce truc. Un pays producteur de pétrole lui offre un milliard de dollars. Shell lui propose 25 millions de dollars pour le brevet, offre qu'il examine, mais ils vont finalement abandonner le projet.





Alors il refuse. C'est considéré comme l'une des plus grandes inventions du siècle. Soudain, Tom, sans aucun antécédent de consommation de drogue, sort d'un bar en titubant.





Il est ivre et il est tué. Et c'est la fin de l'histoire de Tom Ogle. Tout disparaît.





Toutes ces recherches sont réduites à néant. Et cela se répète encore et encore, jusqu'à ce qu'on arrive à Stanley Meyer. Vous vous souvenez peut-être de Stanley Meyer et de la voiture à eau, car nous sommes dans les années 1990.





Nous avons donc maintenant un véhicule qui ne dépend même plus des énergies fossiles et qui ne protège plus une industrie de plusieurs billions de dollars. On a une voiture qui roule à l'eau grâce à l'électrolyse, un procédé qui existe depuis le XVIIIe siècle. Mais l'électrolyse exige beaucoup d'énergie et une eau parfaitement pure.





Or, Stanley a trouvé le moyen d'utiliser l'eau du robinet, de l'introduire dans sa voiture et de la faire fonctionner à l'eau. Le procédé consiste à décomposer l'eau en hydrogène et en oxygène, puis à faire tourner la voiture à l'hydrogène. L'hydrogène est un carburant efficace, et ça marche très bien. Il se promène partout avec sa voiture.





L'histoire fait la une des journaux. Les ingénieurs s'y intéressent et déclarent que c'est l'invention du siècle.





Ça change tout. On lui propose des milliards, des millions, et tout le monde veut son moteur. Il est assis, je crois, dans un bar avec son frère et des investisseurs. Ils trinquent à ce nouvel investissement prometteur pour l'avenir.





Au moment où ils trinquent, Stanley se sent soudainement mal. Il sort en courant et se met à vomir. Son frère le poursuit et lui demande ce qui se passe. Stanley affirme avoir été empoisonné et meurt.





Le rapport du médecin légiste indique qu'il est mort d'un anévrisme. Cependant, à la lecture du rapport, on constate que le médecin légiste n'était pas convaincu par cette conclusion, car il a écrit d'autres choses, comme : « Il a dit qu'il avait été empoisonné, mais les analyses toxicologiques ne le prouvent pas.» Stanley insiste sur le fait qu'il est mort d'un anévrisme.





Cette technologie est désormais obsolète. Le brevet est devenu caduc, car Stanley a falsifié les chiffres par méfiance envers le gouvernement. Il avait en effet inventé un autre dispositif, méconnu du grand public, avant sa voiture à eau : un anneau toroïdal. Un toroïde est un anneau en forme de beignet.





Cet anneau, qu'il a inventé, permettait de produire de l'énergie à partir de rien et de faire léviter l'eau. Il l'a breveté, mais a été victime d'une loi sur le secret industriel, ce qui lui a rendu la vie impossible. Heureusement, l'invention a commencé à être découverte.





Et c'est ainsi que nous en arrivons à la situation actuelle. Entre-temps, d'autres inventeurs ont vu le jour. T. Tom Townsend Brown a inventé une technologie antigravité.





Il enchaîne les galères. Tous ces hommes se font voler leurs recherches. On cambriole leurs appartements.





Ils sont armés. Ils sont menacés. Ils disparaissent.





Ça se répète sans cesse. J'ai un épisode entier consacré à ça. C'est vraiment triste.





Et puis on arrive à Floyd Sweet, Floyd Sparky Sweet. C'est mon préféré parce qu'il a filmé toutes ses inventions. On le voit dans son atelier.





Sparky, c'est un ingénieur. Un bricoleur de garage, certes, mais un ingénieur quand même. Et tout ça était supervisé par un physicien militaire.





C'était peut-être une erreur. On le voit faire tourner un ventilateur à plein régime. Et puis, il allume une lampe.

Des ampoules, toute cette énergie !





Et tout ça fonctionne grâce à ce petit boîtier de la taille d'un jeu de cartes. Il y insère 0,03 milliwatts et il obtient toute la puissance qu'il souhaite.





C'est un appareil qui, peu importe ce qu'on y connecte, quel que soit le besoin, fournit l'énergie nécessaire. Voici Sparky Sweet. Ce dispositif est en fait connecté à la technologie des OVNI.





Je ne sais pas si nous irons jusque-là, mais la connexion existe bel et bien. Sparky a donc mis au point cette invention. Il reçoit l'aide d'un physicien militaire.





Un soir, tard, deux hommes en costume viennent lui rendre visite, lui souhaitent bonne nuit. Il fait une crise cardiaque. L'ambulance arrive et ils emmènent Sparky.





Sa femme n'est pas autorisée à monter dans l'ambulance. Il meurt. Peu après, deux fourgonnettes noires s'arrêtent.





Ils prennent toutes ses affaires, toutes ses notes, tout son matériel, et tout disparaît. On n'en entend plus jamais parler. C'était à peu près à quelle époque ? Je dirais fin des années 90.





Stanley Meyer, c'était en 1998. Donc c'est récent. Récemment, oui.





Sparky est peut-être même plus récent. Y a-t-il des preuves que le gouvernement américain utilise ce genre de technologies ? Des technologies hyper-efficaces, vous savez, l'antigravité, la lévitation, ce genre de choses, dans le domaine militaire ? On pourrait supposer que la vidéo « Go Fast », le Tic Tac, certains de ces exemples pourraient être liés à ça. J'ai tendance à le penser.





Il y a eu une sorte d'aveu troublant, presque choquant, l'autre jour, de la part du gouvernement américain : lors de l'opération d'enlèvement de Maduro à Caracas le 3 janvier, l'armée américaine aurait utilisé des armes à énergie dirigée. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà dit ouvertement. Je ne sais pas s'ils l'ont dit ouvertement, mais c'était… enfin, c'était évident.





Ils s'y intéressent de très près depuis les recherches de Tesla. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit. Des armes à énergie dirigée. Avec Tesla, il avait plusieurs versions différentes, basées sur l'ionisation de l'air et la projection d'électricité à travers celui-ci.





Il avait plusieurs méthodes pour y parvenir. Je n'ai pas les connaissances scientifiques nécessaires pour expliquer précisément de quoi il s'agit, mais l'énergie dirigée, c'est exactement cela. On utilise de l'énergie, comme un laser, pour la diriger et l'utiliser comme une arme.





Tesla travaillait sur cette technologie, mais son objectif était de créer de l'énergie gratuite pour le monde entier. Ce qui s'est avéré être un problème pour lui. Mais c'est une autre histoire.





Quand il est mort, je crois que c'était le 7 janvier 1943, le FBI était sur place. Ils étaient sur le coup.





Ils sont arrivés beaucoup trop vite. Toutes ses recherches, 60 à 80 caisses, ont été confisquées par le Bureau des biens étrangers, ce qui n'a rien à voir avec les extraterrestres. C'est lié au fait qu'il n'était pas né aux États-Unis.





Alors ils sont venus et ont saisi ses recherches. Pourtant, il était citoyen américain depuis, je ne sais pas, les années 1800. Il l'était depuis 50 ans.





Ils ont donc saisi ses biens et les ont envoyés à la base aérienne Wright-Patterson pour qu'un scientifique du nom de John Trump enquête spécifiquement sur les recherches de Tesla. Plus tard, professeur au MIT ? Oui, et plus tard, oncle d'un président. Et ils recherchaient spécifiquement des armes à énergie dirigée.





C'est la technologie qu'ils voulaient. Ils ont finalement rendu les boîtes de Tesla. Attendez, êtes-vous sûr que c'est John Trump qui a reçu les effets de Tesla ? Oui, c'est documenté.





Quoi… En fait ? Oui, mais quoi… Vous savez, pour un pays de centaines de millions d'habitants, nous avons souvent ce genre de coïncidences étranges. N'est-ce pas bizarre ? Et les mêmes familles reviennent sans cesse. Ce n'est probablement pas l'épisode idéal pour parler de la famille Bush, mais j'adorerais le faire un jour.





Je ne ferai pas d'épisode sur eux. Je ne parle ni des Bush, ni des Clinton, ni du Mossad dans mon émission. Je pense que vous êtes un homme sage.





Alors, ces boîtes… C’est dingue. J’ai parlé à Trump de son oncle une vingtaine de fois. Il est très fier de lui.





Dernier point à ce sujet. Oui. Il manque 20 boîtes et on ne sait pas où elles sont.





C’est le dernier point à ce sujet. On ne sait pas où sont les boîtes. Mais vous êtes sûr qu’il s’agit du même John Trump dont le président parle comme d’un professeur titulaire du MIT ?





Je veux dire, il parle de lui tout le temps. Il se vante de lui. Tout le temps.





Oui. Et il était lié aux services de renseignement militaire. Hein ? Oui.





La base aérienne de Wright-Patterson, le berceau du Projet Blue Book, la recherche sur les OVNI. Donc, ces 20 boîtes contenant les recherches de Nikola Tesla n’ont jamais refait surface. Jamais.





Alors, pouvez-vous nous donner… Je sais que de nombreux livres ont été écrits à ce sujet et, comme vous le savez, une entreprise célèbre porte le nom de Tesla, bien sûr, etc. Pouvez-vous simplement nous donner la version de Cliff Snow sur sa vie ? Vous avez dit que cela ne s’est pas bien terminé pour lui. Que vouliez-vous dire ? Il était très concentré sur l’énergie libre pour le monde entier.





Il voulait inaugurer une sorte d’ère nouvelle pour l’humanité, ce que l’énergie libre permettrait certainement. Il était soutenu par J.P. Morgan, qui était son financier. Tesla n’était pas un bon homme d’affaires.





Son rival, Edison, l’était. Il n’était pas aussi talentueux. Mais il était doué pour les affaires.





Tesla, lui, ne l’était pas. Tesla voulait donc créer de l’énergie libre. Il était soutenu par J.P. Morgan et disait : « J’y suis presque.»





Tesla a démontré l’énergie libre en… Il a branché…









Il a installé des ampoules dans le sol et les a fait fonctionner. Il en a fait la démonstration. Puis il a dit à J.P. Morgan : « Il me faut juste un peu plus d'argent et on pourra fournir de l'énergie à tout le monde. »





« Pourriez-vous simplement vous en servir ? » J.P. Morgan a répondu : « Si l'énergie provient de l'air, où est-ce qu'on installe le compteur ? » « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » « Énergie gratuite, nouvel âge d'or pour l'humanité ! » J.P. Morgan a retiré les fonds et a financé Edison et Marconi à la place. Et Tesla… Voici la tour Wardenclyffe à Long Island, où il menait ses recherches.





Il s'est retrouvé en défaut de paiement de son prêt hypothécaire. Ils l'ont démolie. Il est mort dans la misère à l'hôtel New Yorker en 1943.





L'un des plus brillants… En face de Penn Station. Oui, c'est ça. L'un des plus sinistres… Maintenant, un hôtel pour migrants.





Oui, c'est ça. C'est là qu'il est mort. C'est la chambre 3327.





C'est un endroit minable pour mourir. C'est clair. Mais il y a un bon White Castle en bas.





Ouais, je ne crois plus. Probablement pas. Waouh.





Avons-nous une idée des concepts sur lesquels il travaillait au moment de sa mort, ou de ce que contenaient ces 20 boîtes disparues ? C'étaient les armes à énergie dirigée qu'ils convoitaient. Il existe de nombreux documents attestant de l'intérêt de l'armée pour ce sujet. Mais pour les détails, non, nous n'en avons pas.





Nous ignorons précisément le contenu de ces boîtes. Son neveu affirme que tout était lié à l'énergie. Et par simple curiosité, John Trump, l'oncle du président actuel, professeur de longue date au MIT, existe-t-il des preuves qu'il ait travaillé sur la question des OAP ? Aucune à ma connaissance.





Mais si vous étiez à Wright-Patterson dans les années 40 et 50, vous connaissiez le Projet Blue Book. C'était le centre névralgique de la recherche sur les OVNI. Donc, quant à savoir s'il y travaillait, je ne peux pas le prouver.





Mais il les dépasse certainement, ces gars-là, au panthéon des légendes. Je veux dire, Blue Book a commencé en 1952, non ? Donc il est impliqué. Il est là.