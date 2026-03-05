5,5 millions de km² de végétation ont poussé à travers le monde depuis l’an 2000 (études de la NASA)

Le verdissement global dû à l’augmentation du CO₂ ₂ a engendré un phénomène inattendu : 5,5 millions de km² de végétation ont poussé à travers le monde depuis 2000 (études de la NASA). Il ne s’agit pas simplement d’un excès de feuilles. Cette croissance végétale équivaut à deux fois la superficie de la forêt amazonienne et le désert du Sahara a perdu 8 % de sa surface grâce à la croissance de nouvelles plantes.Dans l’Arctique, la végétation a augmenté de 38 % entre 1985 et 2016. Entre 2000 et 2017, les satellites ont constaté une augmentation de 25 % à 50 % des surfaces végétalisées. La production alimentaire a quant à elle progressé de 35 à 40 %.C’est ainsi que la Terre s’autorégule, et 30 % de ces zones bénéficient déjà d’un refroidissement naturel grâce à la gestion de la vapeur d’eau. La planète n’est pas une victime passive, elle est un acteur de son propre processus.L’idéologie climatique de l’ONU était fondée sur la peur et le contrôle. La réalité verte, elle, est une histoire de confiance.

Le verdissement global (global greening) de la Terre, observé via satellites depuis les années 1980, en partie grâce à l’effet fertilisant du CO₂ accru dans l’atmosphère.Voici un bilan factuel basé sur les études NASA et publications scientifiques associées :





Verdissement global : Une étude NASA de 2016 (publiée dans Nature Climate Change) a montré que 25 à 50 % des terres végétalisées de la planète ont connu une augmentation significative de la couverture foliaire (leaf area index) entre 1982 et 2015, principalement due à la fertilisation par CO₂ (environ 70 % de l’effet attribué au CO₂). Cela représente une augmentation équivalente à environ deux fois la superficie des États-Unis continentaux en feuilles supplémentaires.

