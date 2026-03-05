Sable du Sahara : version "officielle"

Un nuage de sable du Sahara survole à nouveau la France, voici quelques précautions

Depuis ce mardi, un nuage de sable en provenance du Sahara survole la France, donnant au ciel une teinte laiteuse ou orangée et dégradant la qualité de l’air sur une large partie du territoire.

Léandre Genet - Le 3 mars 2026

Nuage de sable du Sahara – Ce nouvel épisode de poussières désertiques devrait se poursuivre plusieurs jours, avec un pic d’intensité attendu autour de jeudi, selon les prévisionnistes. Le phénomène, désormais récurrent en fin d’hiver, est lié à un flux de sud bien établi entre une dépression au large et un anticyclone plus au nord, qui agit comme un « tapis roulant » atmosphérique pour les particules sahariennes, selon Ouest-France.

Alors que les images de ciel ocre circulent à nouveau sur les réseaux sociaux, les autorités sanitaires et météorologiques appellent à la vigilance, en particulier pour les personnes fragiles. Car au‑delà du spectacle visuel, ces poussières en suspension augmentent les concentrations de particules fines dans l’air, avec des effets documentés sur la santé respiratoire et cardiovasculaire.

Un mécanisme atmosphérique bien identifié

Pour que le sable du Sahara atteigne la France, deux conditions sont nécessaires : des vents suffisamment forts pour soulever les particules au-dessus du désert et un puissant flux de sud en altitude entre le Maghreb et l’Europe occidentale. Lorsque de l’air froid d’altitude plonge vers le sud de l’Europe, il favorise ce type de circulation méridienne, capable de transporter le sable sur plusieurs milliers de kilomètres. Ce schéma se reproduit régulièrement en fin d’hiver ou au début du printemps, période propice aux remontées d’air chaud et poussiéreux vers l’Hexagone, selon Météo-France.

Selon les estimations rappelées par plusieurs spécialistes, le Sahara émet chaque année entre 60 et 200 millions de tonnes de poussières minérales, dont une partie seulement retombe rapidement au sol. Les plus fines particules restent en suspension plus longtemps et peuvent traverser la Méditerranée avant de se déposer en France et au‑delà.

