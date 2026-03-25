Accord de près d’un milliard de dollars entre TotalEnergies et l’administration Trump pour l’abandon de projets d’éolien offshore

M. A. Publié le 25 mars 2026 - 09:53





Lundi, le géant français a annoncé avoir trouvé un accord avec l’administration Trump pour l’abandon de deux projets d’éolien offshore obtenus en 2022, pour le remboursement de près d’un milliard de dollars. Un choix “pragmatique” pour la société française, qui envisage de réinvestir cette bagatelle dans l’industrie pétrolière et gazière aux États-Unis comme privilégiée par le président américain.

En 2022, TotalEnergies a obtenu deux concessions fédérales pour développer des parcs éoliens en mer aux États‑Unis, payant au total environ 928 millions de dollars au Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) pour des zones situées au large de New York‑New Jersey (New York Bight) et de la Caroline du Nord (Carolina Long Bay). Ces baux, remportés avant le retour de Donald Trump à la présidence en 2025, visaient respectivement un champ de plus de 3 GW au large de New York et d’environ 1 GW au large de la Caroline du Nord, avec des entrées en service prévues dans la décennie 2020–2030.

TotalEnergies privilégie le GNL

En 2024, face à l’hostilité affichée de Donald Trump envers l’éolien en mer, TotalEnergies a décidé de mettre ces projets en pause, puis a négocié avec l’administration une sortie ordonnée de ces concessions. Revenu à la Maison‑Blanche en 2025, le républicain se présente comme un défenseur des énergies fossiles et critique l’éolien offshore, qu’il juge “trop coûteux”, “peu efficace” et “esthétiquement disgracieux”, adoptant des politiques défavorables à ces projets au profit du gaz naturel, du pétrole et des centrales au gaz, tout en recommandant à ses alliés comme le Royaume-Uni à faire de même.

Pour relancer l’industrie pétrolière, le président américain a tenté de faire arrêter l’ensemble des projets éoliens en mer déjà en cours, en reprenant des contrats et en gelant de nouveaux appels d’offres offshore. La justice fédérale a permis la poursuite de quatre chantiers tandis que qu’un cinquième est même opérationnel.

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