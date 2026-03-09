Mojtaba Khamenei succède à son père comme guide suprême de l'Iran

France-Soir avec AFP Publié le 09 mars 2026 - 09:21





Mojtaba Khamenei, une des personnalités les plus influentes de la République islamique, succède dimanche comme guide suprême iranien à son père, l'ayatollah Ali Khamenei, tué au premier jour de la guerre avec Israël et les États-Unis qui embrase la région depuis neuf jours.

Ce religieux de 56 ans, considéré comme proche des conservateurs en raison notamment de ses liens avec les Gardiens de la Révolution, a été choisi par l'Assemblée des experts, collège de 88 membres appartenant au clergé chiite.

"L'ayatollah Mojtaba Hosseini Khamenei (...) est nommé et présenté comme troisième guide du système sacré de la République islamique d'Iran, sur la base d'un vote décisif des membres respectés de l'Assemblée des experts", indique l'instance religieuse dans un communiqué relayé par les médias iraniens.

Le texte a été lu solennellement à la télévision d'État par un présentateur pendant qu'une photo de Mojtaba Khamenei apparaissait à l'écran.

Les Gardiens de la Révolution ont immédiatement prêté allégeance au nouveau guide suprême, qui succède à son père, au pouvoir depuis 1989. Ali Khamenei a été tué le 28 février dans l'offensive américano-israélienne comme d'autres hauts dignitaires de la République islamique.

Des images ont ensuite montré des scènes de liesse aux quatre coins du pays, avec des Iraniens agitant dans la nuit des drapeaux de la République islamique ou les lampes de leurs téléphones portables.

Depuis une semaine, le nom de Mojtaba Khamenei circulait pour endosser ce poste dévolu à un religieux. Ali Khamenei avait pourtant en 2024 écarté un tel scénario alors que la Révolution islamique a mis fin en 1979 à des siècles de monarchie héréditaire.

