Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio Tous les blogs Environnement & Bio
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Ciel Voilé

Actualités Moyen-Orient au 26 mars 2026

26 Mars 2026, 19:27pm

traduction ci-dessous

J'ai un ami proche du président, et je lui ai dit il y a environ un an, au moment de la publication des documents : « Dieu merci, le président a enfin rendu publics les documents restants !» Il m'a répondu : « Non, il ne l'a pas fait.» J'ai insisté : « Si, il l'a fait.»

 

Il y était contraint par la loi. Le Congrès a voté une loi à deux reprises exigeant, voire contraignant, le président à publier tous les documents relatifs à l'assassinat de Kennedy. Il m'a dit : « Il y a 10 000 documents qui ne seront jamais publiés.»

 

Je lui ai demandé : « Pourquoi ?» Il m'a répondu : « Parce que chacun d'eux accuse directement Israël.» J'ai dit : « Ah bon ? Ce n'est pas à ça que je pensais !» Il explique que les Israéliens étaient furieux que, premièrement, John Kennedy ait refusé de leur fournir la technologie nucléaire, mais surtout, deuxièmement, qu'il ait activement tenté d'empêcher Israël d'acquérir cette technologie. Ils ont donc décidé de l'éliminer.

Vous aimerez aussi :
L’attaque par l’Iran des bases US dans la région du Golfe Persique
L’attaque par l’Iran des bases US dans la région du Golfe Persique
Israël et le grand Israël
Israël et le grand Israël
Israël : actualités au 19 mars 2026
Israël : actualités au 19 mars 2026
Comment l’UE finance et exporte de l’IA à haut risque qui viole les droits fondamentaux des Palestiniens et participe à leur massacre
Comment l’UE finance et exporte de l’IA à haut risque qui viole les droits fondamentaux des Palestiniens et participe à leur massacre
Commenter cet article

Propulsé par HelloAsso

Suivez-moi

Catégories

Archives

Liens

Propulsé par HelloAsso