Actualités Moyen-Orient au 26 mars 2026

J'ai un ami proche du président, et je lui ai dit il y a environ un an, au moment de la publication des documents : « Dieu merci, le président a enfin rendu publics les documents restants !» Il m'a répondu : « Non, il ne l'a pas fait.» J'ai insisté : « Si, il l'a fait.»

Il y était contraint par la loi. Le Congrès a voté une loi à deux reprises exigeant, voire contraignant, le président à publier tous les documents relatifs à l'assassinat de Kennedy. Il m'a dit : « Il y a 10 000 documents qui ne seront jamais publiés.»

Je lui ai demandé : « Pourquoi ?» Il m'a répondu : « Parce que chacun d'eux accuse directement Israël.» J'ai dit : « Ah bon ? Ce n'est pas à ça que je pensais !» Il explique que les Israéliens étaient furieux que, premièrement, John Kennedy ait refusé de leur fournir la technologie nucléaire, mais surtout, deuxièmement, qu'il ait activement tenté d'empêcher Israël d'acquérir cette technologie. Ils ont donc décidé de l'éliminer.