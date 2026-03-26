Audition en Caroline du Sud : jardin dévasté par les chemtrails

Allons aussi loin que possible. D'accord. Merci.





Merci de me permettre de venir aujourd'hui. Je m'appelle Kelly Long et j'habite à Greer, dans le nord de la Caroline du Sud. Je suis également conseillère du comté de Greenville, pour le district 18, qui représente Greer et Taylors. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est principalement en tant qu'électrice, une simple habitante de Caroline du Sud. Je souhaite vous expliquer les conséquences que ces trois dernières années ont eues sur ma petite exploitation agricole. C'est là, à mon avis, que les choses se compliquent. Et pour information, je suis agricultrice depuis une vingtaine d'années.





Euh, nous avons des animaux et des fleurs sur notre ferme. Curieusement, je suis membre de l'association des clubs de jardinage de Caroline du Sud, où je suis responsable de la faune sauvage. J'ai toutes sortes d'animaux sauvages sur ma propriété. J'élève des papillons monarques, une espèce menacée, depuis 14 ans, et je les ai vus presque disparaître. Leur population a diminué de 80 %. C'était vraiment l'un des premiers signes alarmants sur ma petite ferme. C'était incompréhensible. J'ai vu les abeilles commencer à disparaître.





Je n'ai pas d'abeilles, mais mon voisin en a, et les abeilles ont commencé à disparaître. Euh, j'ai des chevaux. Leurs yeux coulent tous les jours maintenant. S'il fait beau, ils passent deux ou trois jours sans problème. Leurs yeux ne coulent pas non plus. Pareil pour mon chien. Cependant, si les épandages commencent au-dessus de ma ferme, qui est très proche de l'aéroport (donc souvent survolée par les avions), cela pourrait avoir des conséquences graves. J'ai un ciel dégagé, un ciel ouvert, rien à protéger. Et mes animaux en paient le prix, et moi aussi, quand je vais dans mon jardin. Mes yeux se sont mis à pleurer, et d'ailleurs, en venant ici aujourd'hui, ça a commencé à cause des pulvérisations qui ont déjà commencé. Euh, je vous dirai que mon jardin est composé de choses simples comme des tomates, des poivrons, des choses que vous plantez probablement, euh, ici et là, des concombres, des tournesols. Et ces trois dernières années, à la fin du mois de juin, mon jardin était complètement détruit. Complètement brûlé. J'ai un système d'arrosage automatique qui peut arroser quand je veux, les plantes ne manquent ni d'eau ni de nutriments, mais je n'arrive toujours pas à les faire survivre. Alors, en commençant à étudier ce qui se passait et à observer ce qui se passait autour de moi, c'est devenu évident. Après avoir assisté à plusieurs séminaires, dont un où Dane a pris la parole, et où j'en ai parlé pour la première fois avec Lee, j'ai compris qu'il s'agissait de géo-ingénierie et j'ai compris ce qui se passait. Et c'était un soulagement, car je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ni ce qui se passait. J'ai donc fait analyser mon sol l'année dernière. Il y a un endroit ici à Irmo qui s'appelle Euro Fins. À l'origine, c'était connu sous le nom d'Access Analytical. Il y a un laboratoire à Irmo, en Caroline du Sud, qui peut analyser votre sol. J'ai fait analyser le mien.





Il était extrêmement riche en aluminium, un peu riche en baryum et sans strontium. Cela me semblait tout à fait logique, compte tenu de ce que les intervenants ont dit et de ce que tout le monde a dit ici. J'ai donc commencé à amender mon sol avec de la chaux et du gypse. Les tournesols absorbent l'aluminium du sol ; si vous ne le saviez pas, plantez-en. J'en ai justement sur ma propriété. Je suis donc en train de corriger la situation. J'ai déplacé une partie de mon jardin à l'arrière de ma maison. J'ai une serre, alors j'ai déplacé mes plantes sur ma propriété, là où elles avaient un peu d'ombre, et devinez quoi ? Elles ont recommencé à prospérer. Là où elles ne pouvaient pas être pulvérisées directement, elles étaient sous les avant-toits de ma maison, autour de ma serre, dans un espace protégé des pulvérisations. C'était la première semaine de février de cette année, alors que nous regardions la télévision en nous préparant à aller au lit. Mes sonnettes Ring se sont mises à sonner tout autour de ma maison. Malheureusement, je n'ai pas la vidéo pour le prouver car je n'ai pas d'abonnement. Mais il y avait beaucoup de brouillard cette nuit-là. Si vous sortiez sur le porche, vous pourriez sentir l'odeur de ces produits chimiques. Ils peuvent irriter la peau, surtout si vous avez la peau sensible, comme moi. Ils provoquent des picotements, un peu comme un léger coup de soleil. Ce n'est pas douloureux, mais on le sent. Toutes mes sonnettes Ring se sont déclenchées et on a commencé à regarder à travers, comme s'il neigeait dehors. Littéralement, il neigeait ! On aurait dit de petits flocons, mais la sonnette Ring les a détectés, et elle les détecte aussi sur votre téléphone. Alors, je vous encourage à parler à vos voisins.





J'ai rencontré une dame ici aujourd'hui pour la première fois. Elle est venue avec moi. Elle a des animaux de ferme. Elle élève des chèvres.





Elle élève aussi des vaches. Ses animaux commencent à avoir des problèmes. Des enfants naissent avec des malformations. La situation est telle qu'elle nous affecte tous. Elle nous touche personnellement. C'est pourquoi je vous encourage à prendre cela très au sérieux.





Les conséquences sont bien réelles. Il ne s'agit plus de parler de cela en riant.





Appelez ça une traînée chimique ou une théorie du complot, mais ça affecte nos vies. Mes enfants, vos enfants et vos petits-enfants en seront affectés, tout comme vous. Car l'aluminium provoque la démence et, comme nous le savons, sa concentration atteint des niveaux records. Nos pollinisateurs et nos animaux sont au plus bas. Combien de temps avant que nous n'ayons plus rien à manger avant de nous dire : « Oh, c'est peut-être vrai. » Il faut agir maintenant ! Je me fiche de ce que les gens pensent de ce que je dis. Je le vois. Je le sens.





Je le sais. Et je suis convaincue que tout le monde ici le sait aussi, s'il levait les yeux et faisait attention à ce qui se passe. Merci beaucoup.