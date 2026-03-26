La Russie à la rescousse

La guerre que mènent les États-Unis contre l’Iran a largement dépassé son cadre initial, provoquant une crise énergétique mondiale et mettant en évidence les limites de la puissance américaine. Dans un monde devenu fou, la Russie occupe une position unique pour y ramener un peu de bon sens.

Scott Ritter – Le 24 mars 2026 – Scott Ritter

La guerre qui met le système à genoux

Alors que les États-Unis entrent dans la quatrième semaine de leur désastreuse guerre de choix contre l’Iran, ce qui n’était au départ qu’un conflit régional s’est transformé en une crise d’ampleur mondiale. Les marchés énergétiques mondiaux sont désormais ébranlés par les conséquences des attaques menées contre des installations et des infrastructures énergétiques vitales, ainsi que par leur impact néfaste sur la sécurité énergétique mondiale. L’Europe est en proie à la panique, tandis que l’Asie, sous le choc, cherche désespérément d’autres fournisseurs d’énergie. Leurs contrats avec le Moyen-Orient partent en fumée — tout comme les gisements de pétrole et de gaz qui en assuraient la production, et les navires censés en acheminer les ressources vers les marchés.

Que tout cela résulte de l’erreur de calcul grotesque des États-Unis, qui ont décidé, avec Israël, de lancer une attaque surprise contre l’Iran sans aucune justification juridique, éthique ou intellectuelle, semble avoir échappé à ceux qui ont perpétré cette guerre d’agression illégale — tout comme à ceux qui sont restés les bras croisés pendant des mois, alors même que les agresseurs proclamaient ouvertement leurs intentions. Le silence de l’Europe et de l’Asie les rend coupables en tant que complices ; leur inaction ne fait que renforcer l’impression de légitimité qui s’attache aux fausses allégations formulées tant par Israël que par les États-Unis concernant la nature de la menace posée par l’Iran, qui justifierait le lancement d’une attaque préventive sans aucun effort pour la présenter sous le couvert du droit international. La nature absolument anarchique de l’agression américano-israélienne a conduit de nombreux observateurs à déplorer que la notion de droit international ait été abandonnée, et que le monde ne soit désormais régi que par la loi de la jungle.

Escalade, chaos et gains russes

L’anarchie engendre le chaos, et le chaos engendre le désastre, en particulier dans le monde hautement réglementé de la sécurité énergétique mondiale. Alors que la guerre américano-israélienne contre l’Iran entre dans sa quatrième semaine, certaines choses sont devenues limpides. Tout d’abord, les États-Unis et Israël n’ont atteint aucun de leurs objectifs en lançant ce conflit, en particulier ceux liés au changement de régime en Iran et à la suppression et l’élimination de la capacité de l’Iran à lancer des attaques de missiles et de drones.

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