Comment le wi-fi peut être détourné pour espionner une personne grâce aux ondes radio

Le 26 février 2026





En exploitant des données techniques transmises en clair par les appareils connectés, une nouvelle attaque parvient à reconnaître des personnes avec une précision proche de 100%, uniquement via leurs mouvements dans l'espace.





Des chercheurs ont montré qu'il était possible de transformer n'importe quel réseau wi-fi moderne en système de détection passif, capable de dessiner une image d'une personne passant à proximité –même si elle n'est connectée à rien, sans smartphone ni ordinateur portable sur elle. Il suffit que les ondes radio émises par le routeur se réfléchissent sur son corps et les perturbations du signal permettent de reconstruire une sorte de «silhouette» dans le spectre radio, exploitable pour la suivre partout où il y a du wi-fi, résume Popular Mechanics.

Au cœur de cette nouvelle menace: le «beamforming feedback information» (BFI) ou filtrage spatial, un mécanisme introduit avec le wi-fi 5 pour améliorer la qualité de connexion. Quand un appareil (smartphone, ordinateur) est connecté à un réseau, il renvoie en permanence au routeur des informations sur la façon dont il reçoit le signal, afin que ce dernier oriente mieux ses faisceaux. Problème: ces informations sont transmises… en clair. «Comme le BFI est transmis sans cryptage par voie hertzienne, aucun matériel spécialisé avec micrologiciel personnalisé n'est nécessaire pour l'enregistrer», avertissent Julian Todt, Felix Morsbach et Thorsten Strufe, du KASTEL Security Research Labs à Karlsruhe, en Allemagne.

