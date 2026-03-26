États et marchés du carbone : cette ruée qui menace les communautés et le climat

Grain- Le 25 mars 2026 – mondialisation.ca





Partout dans le monde, les gouvernements se précipitent pour lancer un marché international de crédits carbone conforme à l’Accord de Paris sur le climat des Nations Unies. Les grands pollueurs veulent éviter de réduire leurs émissions. Les gouvernements du Sud global espèrent une nouvelle source de revenus. Et les cowboys du secteur de la compensation carbone ont besoin d’un semblant d’« intégrité » pour leurs projets déjà entachés de nombreux scandales. L’architecture de ce nouveau régime se construit à travers un nombre croissant d’accords bilatéraux qui, en réalité, fragilisent les véritables solutions à la crise climatique et aggravent les accaparements de terres ainsi que d’autres préjudices pour les communautés.

L’accord de Paris sur le climat, signé en 2015 et dont on a tant vanté les mérites, semble aujourd’hui plus que jamais lettre morte. En une décennie d’existence, il n’a pas réussi à freiner les émissions de gaz à effet de serre ni à responsabiliser les grandes entreprises. Aujourd’hui, son signataire sans doute le plus important, les États-Unis, s’est non seulement retiré de l’accord mais, sous la direction de son actuel commandant en chef, son armée – l’un des plus grands pollueurs climatiques au monde – anéantit toute coopération internationale en toute impunité.

Pourtant, un aspect de l’accord a entraîné des conséquences très concrètes pour les communautés locales. L’accord a en effet entériné l’idée des marchés du carbone. Cela permet aux entreprises qui émettent d’importantes quantités de gaz à effet de serre d’acheter des crédits carbone afin de compenser leurs émissions au lieu de les réduire réellement.

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