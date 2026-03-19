L'engrais, véritable talon d'Achille de la sécurité alimentaire mondiale ?

France-Soir Publié le 19 mars 2026 - 17:35





Ces dernières heures, l'escalade militaire a franchi un nouveau cap avec la frappe israélienne sur le méga-gisement gazier iranien de South Pars et la riposte de Téhéran contre les installations du Qatar. La fermeture de fait du détroit d'Ormuz, artère vitale par laquelle transite habituellement 20 % du brut mondial, a propulsé le baril à près de 110 dollars.

Mais au-delà de ce choc énergétique immédiat se dessine une crise secondaire silencieuse, et potentiellement plus dévastatrice : le choc alimentaire.

Derrière le prix du baril se cache une dépendance plus profonde : celle de notre agriculture aux énergies fossiles. Comme l’expliquent régulièrement des organismes comme l’Agence internationale de l'énergie (AIE) ou la FAO, l’agriculture moderne est indissociable du gaz et du pétrole. Et au cœur de cette dépendance, il y a un produit clé, souvent invisible pour le grand public : les fameux engrais de synthèse.

Ces engrais azotés, rendus "indispensables" aux rendements agricoles, sont fabriqués à partir de gaz naturel. Selon l’AIE, ce dernier peut représenter jusqu’à 70 à 80 % des coûts de production. Résultat : à chaque tension sur les marchés énergétiques, comme lors de la guerre en Ukraine en 2022, les prix des engrais flambent, entraînant dans leur sillage ceux des denrées alimentaires.

Les chiffres donnent le vertige. Chaque année, près de 200 millions de tonnes d’engrais minéraux sont utilisées dans le monde, d’après la FAO. Mais cette production est concentrée entre quelques puissances. La Russie domine les exportations mondiales, tandis que le Canada et la Biélorussie contrôlent une large part du marché de la potasse. Le Maroc, lui, détient les plus importantes réserves de phosphates au monde, exploitées notamment par le groupe OCP Group. Quant à la Chine et à l’Inde, elles absorbent une part massive de la production mondiale.

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