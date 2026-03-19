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Ciel Voilé

Orange va transformer ses 20.000 antennes en bouclier anti-drones à l’échelle nationale

19 Mars 2026, 19:40pm

Orange va transformer ses 20.000 antennes en bouclier anti-drones à l’échelle nationale

Gaspard Lignard – Le 18 mars 2026


 

Orange va transformer son réseau de près de 20.000 antennes mobiles en véritable bouclier anti-drones, avec le lancement d’«Orange Drone Guardian», une offre de détection proposée en mode service aux entreprises et aux acteurs publics.

Bouclier anti-drones Orange – Présentée lors du sommet annuel d’Orange Business, cette solution utilise l’implantation nationale des pylônes et toits-terrasses de l’opérateur pour repérer les drones intrusifs évoluant à basse altitude au-dessus de sites sensibles. L’initiative s’inscrit dans un contexte de montée des menaces pesant sur les infrastructures critiques, des sites industriels aux grands événements, où l’usage malveillant de drones se multiplie, selon Orange Business.

Le dispositif repose sur des capteurs installés sur les sites de TOTEM, la filiale d’Orange qui gère 19.700 tours et points hauts en France, transformés en vigies technologiques connectées à un centre de supervision. Ces capteurs détectent, identifient et classent les drones en temps réel, puis transmettent les données à une salle de contrôle où elles sont analysées avant l’émission d’alertes aux clients. Selon l’opérateur, la portée de détection s’étend de 6 à 20 kilomètres autour des antennes équipées, permettant de couvrir un large périmètre sans déploiement d’infrastructures supplémentaires.

La suite :


 

https://www.epochtimes.fr/orange-va-transformer-ses-20-000-antennes-en-bouclier-anti-drones-a-lechelle-nationale-3210487.html


 

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