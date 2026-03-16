La fille de la ministre des Colonies, Orit Strock, retrouvée morte ; aucune piste criminelle n’est privilégiée

Ariela Karmel, 15 mars 2026, 10h54

Selon les médias israéliens, Shoshana, la fille de la ministre des Colonies, Orit Strock, âgée de 34 ans, a été retrouvée morte dans la nuit à son domicile, situé dans un moshav du nord d’Israël.

La ministre a annoncé son décès sur Facebook : « C’est avec le cœur brisé que je vous annonce le décès de notre chère fille, Shoshana.»

Les détails concernant les obsèques n’ont pas encore été communiqués.

La police enquête sur les circonstances du décès, mais aucune piste criminelle n’est privilégiée, selon les médias israéliens.





https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/daughter-of-settlements-minister-orit-strock-found-dead-no-suspicion-of-criminal-involvement/





Voir son témoignage du 28 février 2026 :

https://odysee.com/@Cielvoile:e/T%C3%A9moignage-de-la-fille-d'une-ministre-isra%C3%A9lienne:4

https://www.cielvoile.fr/search/fille%20d%27une%20ministre%20isra%C3%A9lienne/



