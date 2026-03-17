Le monde selon Gaza

Chris Hedges mondialisation.ca Le 16 mars 2026

Gaza n’est qu’un début. Le nouvel ordre mondial est un monde où les faibles sont anéantis par les forts, où l’État de droit n’existe pas, où le génocide est un instrument de contrôle et où triomphe la barbarie.

La guerre contre l’Iran et l’anéantissement de Gaza ne sont que le début. Bienvenue dans le nouvel ordre mondial. L ’ère de la barbarie technologiquement avancée. Il n’y a pas de règles pour les puissants, seulement pour les faibles. Opposez-vous aux puissants, refusez de vous plier à leurs exigences arbitraires, et vous serez bombardés de missiles et de bombes.

Les hôpitaux, les écoles primaires, les universités et les immeubles d’habitation sont réduits en ruines. Médecins, étudiants, journalistes, poètes, écrivains, scientifiques, artistes et dirigeants politiques — y compris les chefsdes équipes de négociation — sont assassinés par dizaines de milliers par des missiles et des drones tueurs.

Les ressources sont ouvertement volées, comme le savent les Vénézuéliens. Comme en Palestine, la nourriture, l’eau et les médicaments sont transformés en armes.

Qu’ils mangent de la terre.

Les organismes internationaux, comme les Nations unies, ne sont plus que des parodies, de vains appendices d’une autre époque. Le caractère sacré des droits individuels, des frontières ouvertes et du droit international a disparu. Les dirigeants les plus dépravés de l’histoire de l’humanité, ceux qui ont réduit des villes en cendres, ont poussé des populations captives vers des lieux d’exécution et ont jonché les terres qu’ils occupaient de fosses communes et de cadavres, reviennent se venger.

Ils tiennent les mêmes discours virilistes. Ils crachent les mêmes propos ignobles et racistes. Ils véhiculent la même vision manichéenne du bien et du mal, du noir et du blanc. Ils débitent le même langage infantile de domination totale et de violence débridée.

Des clowns tueurs. Des bouffons. Des idiots. Ils se sont emparés des leviers du pouvoir pour mettre en œuvre leurs visions folles et caricaturales, tout en pillant l’État pour s’enrichir.

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