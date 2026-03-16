Démasquer Erika Kirk

Il y a environ un an, j'ai été brutalement banni d'Internet parce que mon père est milliardaire et que j'ai des relations politiques. Mais ce soir, je vais utiliser ce privilège pour révéler ce qui s'est réellement passé avec Erika Kirk. Car une fois qu'on comprend le fonctionnement de ces cercles d'élite, tout le mystère qui l'entoure devient limpide.





Alors installez-vous confortablement, prenez du pop-corn, car je risque d'être censuré pour avoir publié ceci. Pour bien comprendre ce qui est arrivé à cette folle furieuse, il faut comprendre les fondements mêmes de la politique. La politique fonctionne un peu comme un club social avec une hiérarchie.





Tout en haut, on trouve les milliardaires, qui signent des chèques à neuf chiffres pour la classe fantoche, autrement dit les politiciens, qui en retour leur vouent une loyauté sans faille sur les sujets qui leur tiennent le plus à cœur. Le plus important, pour vraiment comprendre cette histoire, c'est que vous pourriez regarder le président Obama, par exemple, et penser qu'il est au sommet de la pyramide sociale. C'est absolument faux.





Lors de ces dîners privés avec des milliardaires, d'anciens présidents, des candidats potentiels à la présidence, voire le président en exercice, ces derniers sont au plus bas. Si l'on compare cela à la hiérarchie sociale d'un lycée, par exemple, le milliardaire serait le directeur général de l'établissement. Et un président comme Obama serait en quelque sorte le président du conseil des élèves.





En réalité, il n'a absolument aucun pouvoir sur l'établissement. C'est purement formel. À chaque vote, vous avez en fait voté pour quelqu'un choisi par un milliardaire qui refuse de se présenter lui-même, trop occupé à détruire la planète.





Et honnêtement, être politicien est perçu, comme je l'ai dit, dans ces cercles mondains, lors de ces dîners, comme un métier très insignifiant. En résumé, tous ceux qui ont accédé au poste de vice-président ou de président ne sont rien d'autre que des larbins de milliardaires. Ceci nous amène aux éléments fondamentaux nécessaires à la compréhension de l'histoire de Charlie et Erika Kirk.





En 2018, Erika Frantzve, Miss Arizona et ancienne reine de beauté, est entrée par hasard dans les nouveaux bureaux de Turning Point USA à Phoenix. Sur place, elle a rapidement rencontré Charlie Kirk, qui l'a ensuite emmenée à New York pour un entretien d'embauche dans un fast-food, Bill's Burgers. Pendant l'entretien, Charlie Kirk lui a dit : « Oublie l'entretien, oublie le poste. »





« Je crois que je vais sortir avec toi, parce que c'est super professionnel. » Et c'est pourtant ce qui s'est passé. Erika a saisi l'opportunité de sortir avec Charlie, car il était déjà désigné par le cercle qui finançait et contrôlait Turning Point USA comme le futur président des États-Unis.





Ce n'était un secret pour personne. Ce n'était pas sous-entendu. C'était un fait avéré, évoqué à plusieurs reprises.





Tout le monde savait que Charlie Kirk se présenterait un jour à la présidence. Et c'était une remarque récurrente, une plaisanterie, qu'Erika Kirk deviendrait un jour Première dame. C'était son but ultime.





C'était le plan, et la seule raison pour laquelle elle a épousé Charlie Kirk en 2021. Elle n'a pas épousé Charlie par amour. Elle a épousé la perspective de la présidence et la proximité du pouvoir, ce qu'elle avait toujours désiré.





Erika Kirk n'a jamais été une femme au foyer. Elle était la véritable force motrice. Elle organisait les dîners de gala pour les donateurs.





Elle flattait les milliardaires. Elle empochait les chèques et gérait tous les événements. Tout cela est prouvé.





Charlie n'était que la façade. C'était le crétin, la marionnette qui allait à l'université pour débattre avec les étudiants, puis les filmer sur les réseaux sociaux et récolter des fonds pour sa campagne politique déguisée en œuvre de charité. C'était tout ce que c'était.





Et c'est Erika qui entretenait et cultivait les relations avec la classe des milliardaires. Leur accord était très simple : obéir aux ordres.





Surfant sur la vague de la jeunesse pour accéder à la Maison Blanche, puis devenir président et Première dame des États-Unis. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, car Charlie Kirk a commencé à se rebeller. En 2024, il a donc commencé à prendre ses distances avec les intérêts des milliardaires qui le soutenaient, notamment en matière de politique étrangère.





Paniqués, les donateurs ont vu leur marionnette trahir le seul sujet qui comptait vraiment pour eux. Ils ont alors tenté de le raisonner par le seul moyen de pression qui leur restait : sa femme. Erika s'est mise à harceler Charlie tous les soirs, mettant leur mariage à rude épreuve.





« Soutiens la guerre ! Obéis ! Tu détruis tout ce qu'on a construit ensemble ! »





La situation est devenue tellement tendue qu'il a été prouvé qu'un prêtre a dû intervenir pour sauver leur mariage, ce qui, je crois, a été l'élément déclencheur.





La nuit du 9 septembre, la veille du meurtre de Charlie, Erika a elle-même admis à la télévision nationale qu'à 2h30 du matin, elle avait insisté pour que Charlie dorme seul dans la chambre de leur fille afin qu'il puisse mieux se reposer avant son départ pour l'Utah. Le matin, Charlie a pris son alliance et son collier dans la salle de bain et est parti pour cet événement important sans dire au revoir à sa femme.





Il a été rapporté que peu avant son assassinat, il a envoyé un message à un ami disant que c'était comme si tout était fini. Beaucoup ont interprété cela comme une réflexion sur sa vie en général, mais il me semble évident qu'il parlait de son mariage. Je pense que la nuit du 9 septembre, une dispute a éclaté et que Charlie et Erika ont décidé de divorcer.





À présent, je crois que la seule explication plausible est que, vers la même heure, Charlie a envoyé un message à ses amis disant que c'était fini, en référence à son mariage. Erika a également envoyé un message aux donateurs pour leur annoncer la fin de son mariage avec Charlie, et leur faire comprendre qu'il n'y avait plus aucun espoir de le voir revenir politiquement de leur côté . En effet, il avait lui-même annoncé par SMS à d'autres personnes qu'il abandonnait la cause israélienne. Du point de vue des donateurs, le divorce imminent entre Charlie et Erika représentait non seulement la fin catastrophique de Turning Point USA en termes d'image, mais aussi la perte du dernier lien qui les unissait à leur marionnette : Erika.





Ils n'avaient donc d'autre choix que d'agir comme le fait la mafia lorsqu'on lui refuse son aide après avoir accepté leur argent : se débarrasser de vous. Et nous connaissons tous la suite. Comme par hasard, un jeune homme de 22 ans, à 130 mètres de distance et doté d'une adresse au tir exceptionnelle, a éliminé Charlie juste à temps pour sauver Turning Point USA et nommer la nouvelle PDG, en la personne d'Erika Kirk.





Juste à temps, juste avant que Charlie n'annonce le divorce ou son retrait de la cause. Personne dans l'histoire des assassinats politiques n'a jamais agi de façon aussi étrange qu'Erika Kirk, et je pense que ce que nous percevons tous comme un manque d'authenticité est en réalité de la culpabilité. Non seulement Erika Kirk a immédiatement accepté la thèse du tireur isolé, qui ne tient pas la route pour de multiples raisons, mais elle a carrément reproché au public d'exiger des réponses et d'être sceptique.





La seule raison pour laquelle elle n'exige pas de réponses, c'est qu'elle sait exactement qui est le coupable et pourquoi. Moins de 72 heures après l'assassinat, le nom de domaine Vance Kirk 2028 était acheté. Erika s'est aussitôt empressée de prendre la relève de son défunt mari en devenant PDG de Turning Point USA et a publiquement pardonné au tireur devant les caméras avant même que nous puissions établir s'il était réellement le tueur ou s'il a agi seul.





N'importe quoi. Et si vous croyez ça, vous êtes vraiment un imbécile. Et cette semaine encore, la marionnette orange l'a nommée au même poste au sein du conseil d'administration de l'Académie de l'Air Force américaine que celui occupé par Charlie, conseiller en politique étrangère. Cette même politique étrangère qui a semé la zizanie dans son mariage avec Charlie, menant à leur divorce, et qui a finalement causé sa mort.





L'année 2028 est déjà écrite. Attendez-vous à voir son nom sur la liste des candidats potentiels à la vice-présidence. Ce n'est pas par hasard qu'ils la présentent comme la veuve qui a surmonté la tragédie, et Erika obtient enfin ce pour quoi elle s'est mariée depuis toujours.