Peter Thiel, le nouveau Jeffrey Epstein ?

Peter Thiel, qui semble obsédé par l'Antéchrist (comme la plupart des gens de la Silicon Valley), organise de nouvelles conférences sur le sujet. Charmant, n'est-ce pas ? Thiel avait déjà donné une série de conférences sur l'Antéchrist aux États-Unis, plus précisément à San Francisco, en Californie.





Il s'agissait d'un cycle de quatre conférences privées, sur invitation seulement, en septembre et octobre de l'année dernière, organisé sous le thème de l'exploration du concept biblique de l'Antéchrist, car Thiel est, selon lui, la personne idéale pour nous éclairer sur la Bible. Les participants ont décrit ces conférences comme des réflexions philosophiques sur l'identité possible de l'Antéchrist, des avertissements sur l'Armageddon et d'autres thèmes apocalyptiques. Décidément, Peter Thiel ne peut s'empêcher de parler de l'Antéchrist.





Il est de retour à Rome cette semaine pour donner des conférences à ce sujet. Des événements à huis clos, encore une fois, destinés à remettre en question les convictions du pape Léon XIII, qui avait été mis en garde contre les risques liés à l'intelligence artificielle. L'article rapporte que Peter Thiel, milliardaire américain de la tech et donateur du parti MAGA, entame dimanche à Rome une série de conférences à huis clos sur l'Antéchrist, le plaçant ainsi en conflit direct avec le pape Léon XIII, premier pape américain de l'Église catholique.





Thiel, fondateur de Palantir Technologies, société spécialisée dans l'intelligence artificielle et sous-traitante du Pentagone dont les systèmes d'IA sont utilisés lors de l'attaque israélo-américaine contre l'Iran, est obsédé par le risque qu'un État totalitaire mondial entrave le progrès scientifique et technologique. Il décrit ceux qui militent pour une réglementation des technologies comme des précurseurs de l'Antéchrist. Ainsi, Peter Thiel, l'un des dirigeants de Palantir, que beaucoup comparent à un système de surveillance de masse (la « Marque de la Bête »), potentiellement lié à un système de crédit social (qui vous empêcherait d'acheter ou de vendre sans vous soumettre à leurs exigences), affirme que ceux qui s'y opposent sont ceux qui vont instaurer l'Antéchrist.





D'accord. Et puis il affirme que pour que l'Antéchrist prenne le contrôle du monde, il faut parler sans cesse d'Armageddon. Est-ce que ça ressemble à des conférences sur l'Antéchrist données partout dans le monde ? Parce que, monsieur Thiel, on dirait bien qu'on parle d'Armageddon sans arrêt.





Il poursuit en déclarant au New York Times : « Vous parlez sans cesse de risque existentiel et c'est ça qu'il faut réglementer. Ce qui a une résonance politique, c'est qu'il faut arrêter la science. Il faut dire stop à tout ça.»





Non, ce que les gens disent, c'est que ça ressemble beaucoup au système de la Marque de la Bête et que ça risque de poser problème. Et puis, voilà Peter Thiel qui débarque et qui dit : « Non, non, ceux qui disent que ce système de la Marque de la Bête pourrait être la Marque de la Bête sont en réalité ceux qui font venir l'Antéchrist. Et pour le prouver, je vais faire le tour du monde et donner des conférences sur l'Antéchrist.»





Franchement, c'est le discours le plus alambiqué qu'on ait vu jusqu'ici sur ce sujet. C'est assez bizarre, en fait, que l'on organise maintenant plusieurs conférences à travers le monde sur ce sujet. C'est vraiment bizarre.





L'article poursuit en indiquant que les opinions de Thiel contrastent fortement avec celles du pape Léon XIII, qui a mis en garde contre les dangers de l'intelligence artificielle et a appelé à une réglementation plus stricte pour minimiser les risques. Un point de vue plutôt équilibré, en somme. Ce cycle de conférences de quatre jours ne se déroule pas au Vatican, et son lieu exact à Rome reste secret, car rien ne prouve qu'on puisse améliorer le monde grâce à une plus grande transparence en organisant ces événements sur l'Antéchrist en secret.





C'est dingue. C'est dingue. Et, selon l'article, cet événement est co-organisé par un nouveau groupe marginal italien lié à l'extrême droite italienne et aux conservateurs catholiques britanniques.





À l'approche des conférences de Thiel, le journal catholique Avenir, propriété de la Conférence épiscopale italienne, a publié une série d'articles critiquant Thiel et Palantir. On y lit notamment : « Pour sauver l'humanité, il propose des dispositifs qui, en fin de compte, restreignent ce qu'il y a de plus humain en l'humanité.» C'est tout à fait exact. Le pape Léon XIII a déclaré plus tôt cette année que son appel à une réglementation de l'IA ne visait pas à freiner l'innovation, mais plutôt à l'orienter et à prendre en compte sa nature ambivalente.





Le pape et les évêques américains ont également vivement critiqué la politique d'immigration du président américain Donald Trump, dont Palantir a profité, ses services étant utilisés par l'agence américaine de l'immigration et des douanes (ICE) pour traquer les migrants. Bien sûr, il s'agit d'une position impopulaire, que nous ne partageons pas. Il faut lutter contre l'immigration clandestine.





Et, vous savez, c'est bien là le problème. On voit des gens critiquer, prendre des positions tranchées sur des choses qui devraient se produire ou s'y opposer, ce qui a pour effet de minimiser des préoccupations pourtant légitimes, comme la menace que représente l'IA. Massimo Fagioli, professeur d'ecclésiologie au Trinity College de Dublin, a déclaré que la venue de Thiel à Rome constituait un défi implicite lancé à Léon XIII par les catholiques ultra-conservateurs pro-Trump.





Citation :





« Il s'agit d'une opération que je perçois comme hostile à la papauté », a déclaré Fagioli. « Ce pape est très critique envers l'IA et Thiel est l'un des créateurs de Mr. AI. Cela s'inscrit dans une tentative de créer un cercle américain alternatif à Rome, en concurrence avec les propos du pape Léon XIII.»





« Nous ne comprenons pas vraiment en quoi cela représente une menace pour le conservatisme, car les vrais conservateurs cherchent à préserver l'humanité, et non à promouvoir cette vision délirante de l'IA où les centres de données absorbent toutes nos ressources et nous laissent sans ressources, sans emploi et sans espoir d'avenir. Ce n'est pas ce que souhaitent les conservateurs dans leur ensemble. Le Vatican considérait Thiel comme un individu engagé dans un projet violent visant à manipuler l'avenir, et je ne peux le nier. Ce projet est fondamentalement en contradiction avec la vision et les valeurs de l'Église catholique contemporaine », a ajouté Fagioli.





« Si vous pensez que toutes les solutions possibles et, en fin de compte, le salut dans la condition mortelle dépendent de la technologie, vous avez fait de la technologie votre dieu », a-t-il conclu. Le père Paolo Bernanti, conseiller du Vatican pour l'IA, a écrit samedi sur le site Le Grand Continent que la carrière de Thiel, je cite, peut être interprétée comme un acte d'hérésie prolongé contre le consensus, une remise en cause des fondements mêmes de la coexistence civile, qu'il considère désormais obsolètes. Un autre article d'Avenir décrit Palantir comme, je cite, « un grand frère qui fait pâlir les prophéties d'Orwell », fin de citation.





Les conférences de Thiel à Rome étaient co-organisées par l'Association culturelle Vincenzo Gioberti, qui milite pour, je cite, « la restauration du catholicisme comme pierre angulaire de l'identité nationale italienne » et a organisé des événements pour des personnalités politiques d'extrême droite italiennes. Mais je ne vois pas vraiment comment on peut restaurer son identité et soutenir l'extrême droite tout en soutenant un système qui va démanteler tout ce qui est réellement d'extrême droite ou conservateur. L'IA n'existe pas pour servir l'extrême droite.





L'IA a été créée à gauche comme à droite pour réaliser le grand dessein de la Grande Réinitialisation, évidemment, avec tout ce que cela implique. C'est donc un raisonnement tout à fait erroné. Ce n'est absolument pas une question de clivage gauche-droite.





Il est dit que les conférences Thiel se déroulent dans le plus grand secret : ni la liste des invités ni le lieu ne sont divulgués. Aucun téléphone ni appareil d'enregistrement n'est autorisé. « C'est un accord tacite », a déclaré Garzoni.





Nous avons fait signer un accord de confidentialité à quelques personnes collaborant avec la presse, mais le participant lambda n'est tenu que par sa conscience. Franchement, ça ressemble beaucoup aux réunions du groupe Bilderberg. Vous savez, personne ne parle de ce qui se passe à Bilderberg, qui se tient toujours, ou souvent, juste devant une loge maçonnique.





Et il semble que ce soit le même genre de secret qui entoure ces événements. Bien sûr, si l'on parle de l'Antéchrist avec des personnes influentes qui peuvent manifestement assumer les coûts probablement exorbitants de ces conférences, il va de soi que l'on souhaite que cela se déroule dans le plus grand secret. Quel genre de lavage de cerveau étrange, bizarre et occulte a lieu lors de ces conférences ? J'aimerais bien le savoir.





Enfin, concernant ce point précis : des membres de l'opposition italienne ont demandé à Maloney de préciser si elle rencontrera Thiel. Elle n'a pas répondu, et un porte-parole de Thiel n'a pas non plus répondu aux demandes de commentaires. Nous souhaitons vous présenter une vidéo d'une présentation de Palantir démontrant leur système intelligent MAVEN, une plateforme d'IA destinée au département de la Défense américain. Ce système fusionne l'imagerie satellite, les flux de drones et la vision par ordinateur pour détecter les véhicules et neutraliser les cibles en quelques minutes. Déployé en mars 2026, il compte actuellement plus de 20 000 utilisateurs au sein des commandements militaires.





Voici le système intelligent MAVEN. Nous déployons le logiciel en tant que service (SaaS) de Palantir dans tout le département. Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas d'un seul flux de données, mais de plusieurs.





Au lieu que les décideurs consultent huit ou neuf systèmes au quotidien pour prendre leurs décisions, ces données sont désormais intégrées dans un outil de visualisation unique. Cet outil permet de sélectionner ou désélectionner différents types de données, d'explorer différentes approches de traitement des données, et surtout, d'agir directement depuis le système sur lequel reposent vos flux de travail. Prenons l'exemple d'une détection que vous souhaitez intégrer à un flux de travail de ciblage :





Un clic gauche, un clic droit, un autre clic gauche, et hop ! La détection est automatiquement ajoutée au flux de travail. Il s'agit d'un flux de travail numérique standard, mais je vais vous l'expliquer rapidement.





Différents types de cibles sont identifiés à gauche. Chaque colonne correspond à un processus décisionnel différent. Une fois la décision prise et le processus mis en œuvre, on passe à la co-génération, à la génération de plans d'action, où, automatiquement et grâce à plusieurs facteurs, nous essayons de…Il s'agit d'identifier le meilleur atout pour neutraliser une cible.





Une fois les différentes approches définies et sélectionnées, nous pouvons passer directement à l'exécution. Nous passons de l'identification de la cible à l'élaboration d'un plan d'action, puis à son exécution, le tout depuis un seul système. C'est révolutionnaire.





Auparavant, ce processus était réalisé par huit ou neuf systèmes, où des humains déplaçaient manuellement les détections pour atteindre l'objectif final. Ici, il s'agit de boucler la chaîne d'élimination. Des questions éthiques sont soulevées dans des analyses évaluées par des pairs concernant le rôle de l'IA dans la réduction du contrôle humain sur les décisions létales.





Se pose également la question de l'identification positive et définitive, et du principe de la présomption de culpabilité. Coupable jusqu'à preuve du contraire ? Or, ici, il n'y a aucune possibilité de prouver son innocence. Bien sûr, on présente cela comme une simple technologie militaire, mais peut-on penser qu'un individu obsédé par la prédication de l'Antéchrist ne se retournerait pas contre nous ?



