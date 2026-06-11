Avec l'IA, "nous jouons aux apprentis sorciers" l Solange Ghernaouti

Je m'appelle Doug Seavey. J'habite au 3392, 64e Rue, à Palo, dans l'Iowa. J'ai appelé le maire et je lui ai proposé de faire partie d'un comité, car je suis l'expert local de Palo. Je construis et possède des centres de données. J'ai construit le premier centre de données privé de l'Iowa, et tout ce que Google vous raconte, c'est du baratin. J'ai un centre de données en activité dans l'Iowa depuis 14 ans et je n'ai jamais consommé un seul gallon d'eau. Ce que Google ne vous dit pas, c'est qu'ils ne veulent pas utiliser cette technologie parce qu'elle coûte plus cher. ils vont gaspiller l'eau, et une fois que ce sera fait, ce sera fait, et ils s'en ficheront. Ensuite, ils investiront l'argent. Alors, je vous garantis que si vous voulez créer un comité, je serai volontaire, car je suis l'expert. Je construis ce genre de système, j'en construis un en ce moment même, un à Milwaukee. J'habite ici, et si mon puits… Je vous l'ai dit au téléphone, je vous ai appelé, je vous ai parlé, et je vous ai dit que vous devriez vraiment me laisser vous aider. Je n'ai jamais eu de réponse. Je vous avais prévenus : si mon puits s'assèche, je vous poursuivrai en justice parce que je sais ce qui se passe. Et vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez couper l'eau.

Ils n'y sont pas obligés. Pour vous donner une idée, combien d'entre vous connaissent UnityPoint Health ? J'héberge 100 % de leur infrastructure informatique dans mon centre de données, et je n'ai jamais consommé un seul litre d'eau. C'est le centre de données le plus efficace au monde. Alors, tout ça, c'est du n'importe quoi, et vous ne voulez rien entendre. En fait, je vous ai appelé pour vous proposer de discuter, et je n'ai jamais eu de réponse. Alors, si vous voulez former un comité, appelez-moi. Je vous dirai la vérité et je vous expliquerai tout en détail, parce qu'ils vous mentent comme des arracheurs de dents. Il n'y a absolument aucune raison d'utiliser un gallon d'eau. Et c'est la même chose pour l'efficacité énergétique : ils font au plus bas prix. Ils veulent juste s'en mettre plein les poches, et dès que ça tourne mal, ils disparaissent.