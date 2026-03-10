Soutenir Reiner Fuellmich : lui écrire et signer la pétition

Vous pouvez fournir à #ReinerFuellmich votre adresse électronique afin qu'il puisse répondre à vos lettres par courriel. Notez que Reiner n'a pas accès à Internet. Par conséquent, ses réponses écrites seront envoyées par une autre personne en son nom. #FreeReinerFuellmich

https://x.com/FreeFuellmich/status/2031244311606497307

Aidez-nous à atteindre les 10 000 dès aujourd'hui ! C'est maintenant à nous de prendre position !

Il est important de montrer au #GermanBundestag que nous soutenons tous le Dr #ReinerFuellmich .

Veuillez signer et partager cette pétition.

http://openpetition.de/!bkpgw

Reiner nous a défendus ! À présent, nous le défendons !

https://x.com/FreeFuellmich/status/2031247980464873875