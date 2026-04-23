Actualités : Trump et l'Iran

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İran a cartographié toute l'infrastructure numérique du Golfe. Un média affilié aux Gardiens de la Révolution iraniens a partagé une carte hier. La carte montre le golfe Persique. Elle comporte 17 lignes. Chaque ligne représente un câble à fibre optique sous-marin. La plupart des gens ont regardé la carte et y ont vu un avertissement militaire. Moi, je vois autre chose.

Ces 17 lignes sont la colonne vertébrale numérique de l'économie du Golfe. Ce qui fait de Dubaï ce qu'elle est. Ce qui fait de Bahreïn un centre bancaire. Ce qui fait du Qatar un exportateur de GNL. Ce qui fait d'Aramco ce qu'elle est. Ce qui est marqué sur la carte, ce ne sont pas seulement des câbles. C'est l'avenir de ces quatre pays.

Je vous explique... Dubaï a construit un centre financier à partir de zéro en 20 ans. Aujourd'hui, Dubaï est l'un des rares pôles financiers au monde. Elle abrite plus de 5000 entreprises. Les centres régionaux des banques mondiales sont ici. Cette structure dépend entièrement de l'infrastructure numérique. Si un câble est coupé, des centaines de traders verraient leur écran geler en même temps. Les transactions deviennent impossibles. Les ordres reviennent. Des pertes sérieuses commencent en une heure. « En une journée, la question "Dubaï est-elle sûre ?" commence à être posée. » En une semaine, certaines entreprises pourraient décider de déplacer leurs centres régionaux vers d'autres villes. Dubaï a été établie en 20 ans. Une interruption de deux semaines pourrait faire douter de cet héritage de 20 ans.

Ce que cela signifie pour Bahreïn. La connexion de Bahreïn avec le monde passe par seulement 5 câbles. L'économie du pays repose sur la banque. C'est l'un des plus grands centres de banque islamique au monde. La plupart des branches du Golfe des institutions financières internationales sont à Bahreïn. Si les câbles sont coupés, les banques ne peuvent plus envoyer de messages SWIFT. Les paiements internationaux s'arrêtent. L'économie de Bahreïn subirait un choc sévère dans ce scénario. Parce qu'il n'y a pas de grand secteur d'exportation en dehors de la banque.





Ce que cela signifie pour le Qatar. Le Qatar est l'un des plus grands exportateurs de GNL au monde. Le commerce de GNL repose sur des contrats numériques, des paiements numériques, une coordination numérique. Chaque tanker est suivi numériquement du site au client. Les prix sont calculés en temps réel à partir d'indices. Les paiements se font via des systèmes numériques. Si les câbles sont coupés, les tankers qataris ne peuvent plus bouger. Parce que les questions « où vont-ils, où est le paiement, que dit le contrat » ne peuvent plus être répondues.

Le moteur des exportations de GNL de Doha, d'un valeur annuelle de 100 milliards de dollars, dépend de l'infrastructure numérique. Ce que cela signifie pour l'Arabie saoudite La production pétrolière d'Aramco est coordonnée par des systèmes numériques du puits à la raffinerie. Si un câble est coupé, les systèmes de contrôle d'Aramco perdent l'accès au cloud. La production ralentit sur le plan numérique. Si Aramco ralentit, le plus grand producteur de pétrole au monde se retrouve dans un goulet d'étranglement inattendu. Le marché mondial est affecté.





En regardant ces quatre pays, vous voyez comment le Golfe s'est transformé. Il y a 20 ans, le Golfe n'était qu'une région productrice de pétrole. Aujourd'hui, le Golfe s'est transformé en une grande économie numérique au-delà du pétrole. Finance, commerce, centres de données, investissements en intelligence artificielle. Tout est lié à la même infrastructure. Et cette infrastructure repose sur 17 câbles. Environ 30 % du trafic internet mondial passe par ces câbles. Les câbles ne sont pas seulement ceux du Golfe, mais aussi la ligne principale reliant l'Europe à l'Asie et l'Afrique au Moyen-Orient.

Les experts en sécurité américains ont donné un nom à ce scénario. Pearl Harbor numérique. Pearl Harbor a paralysé la flotte du Pacifique américaine en quelques heures en 1941. Le cours de l'histoire a changé. Le Pearl Harbor numérique prendrait non pas des heures, mais des minutes. Au lieu d'une flotte physique, ce sont les veines numériques de l'économie mondiale qui seraient tranchées.

Il y a un détail critique ici. La plus grande entreprise de pose de câbles au monde, Alcatel, a déclaré la semaine dernière le Golfe zone de guerre. Elle a abandonné à mi-chemin deux projets africains de Meta. Elle a annoncé qu'aucune opération sécurisée n'était possible dans la région. Il n'y a que 22 navires de réparation de câbles dans le monde. Ils sont tous remplis de programmes de maintenance annuelle. Quand un câble est coupé, le navire le plus proche arrive normalement en semaines. Mais si la région est une zone de guerre, les assurances ne le permettent pas. L'équipage ne vient pas. Donc, si un câble est coupé, la durée de réparation est inconnue.

En janvier et février 2008, le câble FALCON a été coupé deux fois dans le Golfe. Internet s'est effondré dans une grande partie du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud. En Inde, le secteur des centres d'appels a été en difficulté pendant des semaines. Des millions de personnes sont restées déconnectées. À l'époque, il n'y avait pas de guerre. Cela a été expliqué comme une collision de navire. La réparation a pris des semaines.

Point final Les 17 lignes relient Dubaï, Bahreïn, le Qatar et l'Arabie saoudite au monde. Les 17 lignes sont aussi la colonne vertébrale de l'économie numérique mondiale. En publiant la carte, l'Iran a visé les deux à la fois. Ce n'est pas une attaque, c'est un avertissement. Les pays du Golfe doivent prendre cet avertissement au sérieux. Parce que l'économie numérique qu'ils ont construite en 20 ans pourrait être remise en question en 20 jours. C'est mon analyse personnelle. Je suis les développements, je vous tiendrai informés.







