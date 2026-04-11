10 avril 2026 | ZEROGeoengineering.com | Personne n'a voté pour cela. | Rapport d'étude consensuelle des Académies nationales :





Le débat public autour des traînées de condensation est axé sur la composition du carburant, la chimie atmosphérique et la modélisation climatique. Le vocabulaire est familier : recherche, incertitude, lacunes dans les données, nécessité d'études complémentaires. Cela semble prudent et responsable. Mais le document lui-même révèle un enjeu bien plus important.





Le rapport des Académies nationales ne se limite pas à l'observation. Il définit un programme de recherche coordonné, financé et piloté par des agences fédérales partenaires, notamment la NASA, le Département de la Défense, la NOAA, le Département de l'Énergie et la FAA, et structuré pour passer de l'incertitude à l'intervention. Le besoin de données supplémentaires n'est pas une fin en soi, mais la justification de la poursuite des expérimentations atmosphériques.





Il ne s'agit pas d'une simple observation d'un système naturel. Il s'agit d'une interaction active avec l'atmosphère menée sous couvert de recherche, alors même que les effets du réchauffement climatique sont déjà reconnus. On explique au public que des recherches supplémentaires sont nécessaires car l'impact total n'est pas encore compris, tandis que ces mêmes recherches confirment que les traînées de condensation persistantes contribuent au réchauffement et préconisent l'expansion des activités étudiées. Ainsi, l'incertitude est instrumentalisée pour justifier la poursuite des expérimentations, alors même que les impacts sont déjà reconnus.





Ceci crée un cercle vicieux où l'incertitude justifie l'expérimentation, et l'expérimentation entretient l'incertitude qui justifie sa poursuite. Le problème n'est pas simplement scientifique. Il s'agit d'un problème de gouvernance. Un réseau étroitement lié d'institutions universitaires et d'agences fédérales définit le programme de recherche, finance les travaux et détermine les conditions de leur expansion. Cette structure n'est pas responsable devant les populations vivant sous le ciel où ces activités ont lieu.





Le consentement du public n'a pas été obtenu.





Certains États commencent à prendre conscience de cette lacune. Le cadre législatif de Rhode Island aborde directement l'expérimentation atmosphérique, reconnaissant que la question dépasse le simple cadre de la géo-ingénierie pour englober toute forme de manipulation intentionnelle de l'atmosphère menée dans le cadre de programmes de recherche ou d'essais. À l'inverse, les lois récemment adoptées dans des États comme le Tennessee, la Louisiane et la Floride n'abordent pas clairement l'expérimentation en elle-même. Cette distinction est cruciale car si la législation traite du déploiement mais ignore l'expérimentation, elle ouvre la voie à la normalisation des programmes à grande échelle.





Un problème de visibilité se pose également. Le rapport à l'origine de ce programme a été publié en 2024. Le financement est toujours en cours. Les programmes se développent. Une question simple se pose alors : dans quelle mesure la théorie est-elle déjà dépassée ? Le grand public observe peut-être déjà des phénomènes dans le ciel sans se rendre compte que ces phénomènes sont étudiés et utilisés pour affiner les interventions futures.





Les institutions prestigieuses ont une influence considérable, c'est pourquoi leur discours doit être examiné avec attention. Des termes tels que « recherche », « étude » et « lacunes dans les données » témoignent de la prudence, mais peuvent aussi masquer les activités en cours. Lorsque la recherche est liée à des modalités de mise en œuvre, elle n'est plus neutre. Elle devient préparatoire. Lorsque ces travaux préparatoires ont lieu dans un espace environnemental partagé sans consentement clair ni limites, ils relèvent de la gouvernance plutôt que de la science.





En raison des excès de pouvoir du gouvernement fédéral et du manque de transparence et de responsabilité, il est devenu nécessaire que les États adoptent des lois interdisant les expérimentations atmosphériques polluantes.





Académies nationales des sciences, de l'ingénierie et de la médecine. 2025. Élaboration d'un programme de recherche sur les traînées de condensation et leurs impacts climatiques. Washington, DC : Presses des Académies nationales. https://doi.org/10.17226/111





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