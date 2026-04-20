L'Etat contre les résistants à la vaccination

Le Collectif LIBRe interpelle le préfet sur l’injustice vaccinale

France-Soir Publié le 20 avril 2026 - 17:00





Dans un communiqué diffusé ce lundi sur les réseaux sociaux, le Collectif LIBRe réagit fermement au message publié la veille par le préfet de l’Ariège, Hervé Brabant, sur Facebook.





Le préfet avait condamné « les appels à la haine, les menaces et les intimidations » dirigés contre les forces de l’ordre et les vétérinaires à la suite de la vaccination forcée du troupeau de Christelle Record, le vendredi 17 avril à Baulou. Il avait annoncé le dépôt de plaintes et rappelé que la vaccination contre la Dermatose Nodulaire Contagieuse (DNC) visait à protéger le cheptel ariégeois.

Le Collectif LIBRe, créé en décembre 2025 pour s’opposer à l’obligation vaccinale, commence par condamner sans ambiguïté « toute forme de haine, d’insultes, de menaces ou d’appels à la violence ». Il regrette cependant que le préfet fasse l’amalgame entre ces débordements isolés et un mouvement qui se veut « pacifique et légal ».

Le communiqué va plus loin en dénonçant la disproportion manifeste des moyens déployés : plus d’une centaine de gendarmes, une sous-préfète, et des vétérinaires réquisitionnés du Zoo African Safari de Plaisance-du-Touch pour vacciner une trentaine de bovins. Selon plusieurs témoignages et images relayées, des animaux ont été fléchés à distance dans les prés avec un matériel de capture chimique destiné à la faune sauvage (pistolet à fléchettes, anesthésiants puissants comme le Zoletil, la médétomidine ou la kétamine). Ces protocoles, normalement utilisés pour des zèbres, gnous ou girafes, ont été perçus comme inadaptés et brutaux par l’éleveuse et ses soutiens.

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