Pollution atmosphérique - Dane Wigington

Si vous pensez que les puissants ne se livreraient pas à des expériences sur des populations comme s'il s'agissait de cobayes, détrompez-vous. D'après Science Daily : une toxine inhabituelle a été détectée pour la première fois aux États-Unis. Des toxines cachées pourraient se répandre dans l'air.





Fin de citation. Attendez. Stop.





Ce rapport devrait-il dire « détectée pour la première fois » ou « divulguée pour la première fois » ? Le rapport poursuit : des scientifiques à la recherche d'indices sur la pollution atmosphérique ont fait une découverte inattendue : des MCCP toxiques présents dans l'air pour la première fois dans l'hémisphère occidental.





Les MCCP sont des paraffines chlorées à chaîne moyenne. L'équipe utilisait des instruments de pointe pour étudier la formation de minuscules particules en suspension dans l'air et a fait une découverte surprenante : la première détection de MCCP dans l'air.





Ces polluants avaient déjà été détectés dans des régions comme l'Antarctique et l'Asie. Jusqu'à cette étude, les scientifiques avaient eu du mal à les mesurer dans l'air de l'hémisphère occidental. Les scientifiques ont ensuite tout mis sur le dos des boues d'épuration.





Citation : « Lorsque les boues d'épuration sont épandues sur les champs, ces composés toxiques peuvent être libérés dans l'air.» Fin de citation.





Première question : Ils admettent que des MCCP sont détectés en Antarctique. Est-ce que quelqu'un déverse des boues d'épuration municipales au bout du monde ? J'en doute.





Les scientifiques ont déjà admis la présence de PFAS, des polluants éternels, dans notre air. Pourtant, ils restent muets sur la multitude de polluants rejetés dans le ciel du monde entier par les avions de la géo-ingénierie qui obscurcissent notre ciel. Une guerre climatique déguisée en gestion du rayonnement solaire.





Métaux lourds, produits chimiques, tensioactifs, nanoparticules de polymères, graphène… La liste est interminable. Et seuls les ingénieurs du climat et les financiers savent où elle s'arrête.





Retenez votre souffle.