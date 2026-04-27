L'Iran détruit des radars

BOOOM ! Quand l'Iran détruit les radars générateurs de misère et de famine...

RÉVÉLATION : il y a bel et bien un complot climatique !





Marguerite Rothe – Le 27 avril 2026





Les derniers événements, liés à la guerre américano-israélienne contre l’Iran, prouvent avec éclat que le climat est trafiqué depuis des années. Et que, par extension, le réchauffement climatique et toutes les sonneries qui vont avec, est une arnaque intellectuelle. Enfin, que l’oligarchie financière conditionne les peuples à l’idée du “réchauffement climatique”, depuis 1972.2

Évidemment, avec cette information qui fait « BOOOM », on ne peut s’interdire de penser à tous les malheurs climatiques qui se sont abattus sur le monde entier ces dernières décennies : tremblements de terre, tsunami, ouragans dévastateurs, phénomènes climatiques extrêmes, tornades en veux-tu en voilà, un El Niño, qui n’arrête pas de faire des siennes, la fonte des glaces… J’arrête là, c’est presque sans fin.

Le retour de la pluie, les fleuves qui retrouvent le chemin de leurs lits desséchés, les lacs qui se remplissent, c’est une avalanche de témoignages qui arrive de tout le Moyen-Orient. C’est aussi le réel, qui fait une entrée fracassante dans le monde du mensonge institutionnalisé. Et ça ne va pas pouvoir rester, comme souvent, QUE sur les réseaux sociaux. Ça va déborder. Et si ça, ça n’arrive pas, alors nous sommes maudits.

Je vous relaye les liens de plusieurs messages, vous n’aurez qu’à cliquer sur les captures d’écran pour accéder aux post, puis dérouler les fils de discussion et regarder les vidéos associées.

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https://margueriterothe.substack.com/p/booom-quand-liran-detruit-les-radars?



